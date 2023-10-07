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杭州亞運／日本19歲天才少女 摔跤連勝130場

新華社／杭州7日電
10月5日，冠軍日本選手藤波朱理在頒獎儀式上。(新華社)
10月5日，冠軍日本選手藤波朱理在頒獎儀式上。(新華社)

杭州亞運摔跤賽場上，日本女隊的藤波朱理有著一張娃娃臉，但在53公斤級比賽中卻展現出反差感極大的「恐怖」實力。據日媒報道，從中學開始到本屆亞運摘金，這名天才小將已經保持連續130場公開比賽不敗，而這背後，是「摔跤世家」傳承下來的天賦、經驗和熱愛。

這次的亞運賽場上，目前該級別世界排名第二的藤波朱理三輪比賽均以雙肩著地或技術優勢取勝，可謂「快進版」摘金之路。在奪冠之後，19歲少女露出活潑的笑容，走出賽場跑向父親，流露出稚氣未脫的孩子模樣。

藤波朱理目前在53公斤級有著統治級實力。她在2021年和2023年兩屆世錦賽上奪得過該級別冠軍，據世界摔跤聯合會數據統計，她在2023賽季已經取得16連勝。

藤波朱理表示，未嘗敗績的背後，也付出了很多的努力和傷痛。「我很開心能在亞運上獲勝，我為今年的比賽付出了很多努力，為亞運進行了很多次預演訓練。」她說。

藤波朱理的父親和哥哥都曾經是日本摔跤國手。父親退役後在日本體育大學擔任摔跤教練，她的哥哥藤波勇飛曾在2017年世錦賽和2018年雅加達亞運上獲得男子自由式摔跤銅牌。在父親和哥哥的影響下，藤波朱理4歲就開始練習摔跤。「達成今天的成就，我非常感謝爸爸和哥哥為我開啟了摔跤生涯。」藤波朱理說。

巴黎奧運上奪取金牌是藤波朱理的下一個目標，對即將在11月迎來20歲生日的她來說，未來的路還很長，一切皆有可能。「這是我第一次來到中國，也是我在19歲的最後一場比賽。我會繼續努力，無論結果好壞。我相信會有更奇妙的事情在20歲之後發生，我很期待。」

10月5日，中國選手龐倩玉（左）與日本選手藤波朱理在金牌決賽中。(新華社)
10月5日，中國選手龐倩玉（左）與日本選手藤波朱理在金牌決賽中。(新華社)

日本 巴黎奧運 杭州亞運

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