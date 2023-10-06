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杭州亞運／霹靂舞首次登陸亞運 中國女舞者劉清漪有望奪金

中新社／杭州6日電
中國霹靂舞好手劉清漪有望在亞運會奪牌。圖為劉清漪9月24日出戰世界霹靂舞錦標賽。（新華社）
中國霹靂舞好手劉清漪有望在亞運會奪牌。圖為劉清漪9月24日出戰世界霹靂舞錦標賽。（新華社）

10月6日，杭州亞運會霹靂舞比賽在杭州拱墅運河體育公園體育館展開。聚光燈下，首次成為亞運會獎牌項目的霹靂舞，在這場亞洲體育盛會上精彩亮相，亦燃動未來。

霹靂舞是街舞的一種，興起於1960年代末、1970年代初美國紐約的街頭嘻哈文化，最初以「鬥舞」分出勝負，和平解決爭端。

此後霹靂舞風靡世界，在日本、南韓等亞洲國家和地區格外盛行。

2020年，國際奧委會同意在2024年巴黎奧運會中增設霹靂舞項目。同年，亞奧理事會第39屆全體代表大會明確，杭州亞運會新增霹靂舞項目。

今年1月，中國國家霹靂舞隊正式成立。一個多月後，在日本北九州舉行的2023年霹靂舞首場奧運積分賽上，中國選手劉清漪一路過關斬將，摘得女子組桂冠。這也是霹靂舞「國家隊」成立後的首個正式國際賽冠軍。

「愈來愈多中國選手在國際賽場不斷爭金奪銀，對於國內的霹靂舞愛好者來說是個好消息，這激勵了愈來愈多的年輕人投身這項運動，也讓街舞在大眾中間建立起更廣泛的基礎。」杭州亞運會霹靂舞賽事競賽技術運行主任、浙江省街舞運動協會會長蒙長清說。

中國霹靂舞好手劉清漪有望在亞運會奪牌。圖為劉清漪9月24日出戰世界霹靂舞錦標賽。...
中國霹靂舞好手劉清漪有望在亞運會奪牌。圖為劉清漪9月24日出戰世界霹靂舞錦標賽。（新華社）

朋友圈裡，年輕男女曬出參加街舞課的訓練視頻，引來點讚一片；大大小小的比賽上，勁歌熱舞的隊列同時出現幼兒園「萌娃」和銀髮老人的身影……目前浙江已有2萬餘名街舞註冊運動員，這一數字還在持續增長。

中國街舞類綜藝節目「這！就是街舞」總導演陸偉表示，在「Z世代」等年輕群體中，街舞已成為一種表達個性的途徑和積極向上的象徵。「街舞訓練給予了年輕人堅韌的品格，使他們在面對挑戰時能以昂揚心態積極應對，最終將承受的壓力綻放為驚喜。」

浙江省第17屆運動會霹靂舞男子甲組金牌獲得者鄭浩東是名「00後」，他坦言多年練舞也會有「瓶頸期」，比如想完成一個動作卻怎麼都做不好。「但是我已經學會從長期訓練積累的經驗裡汲取能量，告訴自己堅持就能成功。」

從小眾愛好到奧運會、亞運會項目，再到中國選手在世界舞台嶄露頭角……街舞正在大眾視野中呈現著嶄新氣象，也得到著愈來愈多的關注與支持。

在霹靂舞項目正式亮相前，為了讓選手的表現「完美」呈現於賽場，籌備團隊也「煞費苦心」。

此次杭州亞運會上，霹靂舞和乒乓球（桌球）項目共用一個場館──拱墅運河體育公園體育館。在乒乓球賽事結束後，轉場工作便緊鑼密鼓展開，包括功能用房、競賽標識、運行流線、觀眾座椅等一系列的轉換。兩天的轉場時間內，每一個細節都要充分考慮到。

此外，為了給觀眾更好的觀賽體驗，場館方在舞台設計、觀眾互動、直播等方面做了大量努力。拱墅運河體育公園體育館新聞發言人吳偉明介紹，「在此前舉行的亞洲霹靂舞錦標賽中，我們已經積累了一定的經驗。在此基礎上，我們對舞台的設計作出進一步完善，尤其是暖場的燈光、音樂等方面，會盡可能烘托氛圍，爭取在互動環節帶給觀眾更佳觀賞感。」

在杭州亞運會上，霹靂舞比賽設男子和女子兩個比賽項目，將產生兩枚金牌。比賽以輪番「鬥舞」的形式進行，最終男子和女子項目的金牌得主也將獲得明年巴黎奧運會的入場券。 

「我衷心希望中國的霹靂舞選手在亞運賽場上賽出丰采、賽出水平，展現出中國年輕一代的新面貌。如果能通過他們的努力，為世界觀眾呈現出最精彩的表演，那將成為所有中國街舞人的『高光時刻』。」蒙長清說。

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