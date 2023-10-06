杭州亞運／中國棒球隊遭南韓打爆 金牌戰上演「台韓大戰」

杭州亞運棒球中華隊的金牌戰對手確定，將與南韓再度過招。（記者季相儒／攝影）

杭州亞運 棒球中華隊在金牌戰的對手確定，中國隊挑戰「晚接午」賽程，6日被暴打16安打、以1：8不敵南韓 隊，確定南韓收下另一張金牌戰門票，將是史上第四次亞運（不含示範賽）金牌戰上演「台韓大戰」，前三次都是南韓勝出。

中華隊5日以4：1擊敗中國隊後，提前鎖定金牌戰門票，6日中午12時中國、南韓之戰，贏家前進金牌戰，輸家將與日本打銅牌戰。

南韓第2局姜白虎敲安上壘後，金周元補上兩分砲先馳得點，後續再靠2安打攻占一、三壘， 崔知訓的高飛犧牲打再下一城，單局攻下3分，第3局輪到姜白虎炸裂陽春砲。

第4局在一、二壘有人時，尹棟熙敲二壘打帶有1分打點，盧施煥的高飛犧牲打再添分數，第8局則是安打、失誤上壘後，文保景的二壘打再送回2分，擴大為8：0。

南韓由元兌仁先發，投6局僅被敲3安打、無失分，送出6次三振，中國隊分數一路掛蛋，直到8局下終於攻下1分，避免遭到完封。

南韓挺進金牌戰，將與中華隊交手，兩隊在預賽過招時由中華隊以4：0取勝，而亞運棒球過去在金牌戰出現三次「台韓大戰」，清一色贏家都是南韓；中華隊曾在1990年北京 亞運於金牌戰擊敗南韓隊，但當時棒球仍是示範項目。