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杭州亞運／不敵「韓」流 台羽球「麟洋配」男雙奪銅

亞運採訪團／杭州即時報導
李洋（左）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收穫銅牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李洋（左）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收穫銅牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）

杭州亞運羽球男雙4強賽於當地時間6日舉行，台灣組合「麟洋配」王齊麟／李洋，碰上南韓組合崔率圭／金元浩，台灣組合在感冒影響身手下連輸2局，以12：21、10：21無緣金牌戰，銅牌作收。

崔率圭／金元浩世界排名15，和世界排名12「麟洋配」過去不曾碰頭，首度對決就是亞運4強賽，首局王齊麟平球出界送出第1分，失誤過多下陷入2：5落後，雖靠王齊麟殺球得分，李洋和王齊麟卻接連出現發球失誤，讓對手技術暫停時握有5分領先。

恢復比賽「麟洋配」連搶2分，但接連失誤讓落後持續擴大，以12：21失去首局。

第二局「麟洋配」率先得分，雖曾被對手6：5反超，王齊麟馬上重扣追平，但接連失誤讓對手擴大領先，技術暫停時寶島組合陷入7：11落後；恢復比賽後南韓組合又連下3分，差距一路擴大，最終就以21：10跪地迎接金牌戰門票。

「麟洋配」首戰拍下馬來西亞組合王耀新／張御宇，16強賽因日本對手保木卓朗／小林优吾身體不適退賽，兵不血刃晉級8強，昨天拍下印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），闖進4強確定登上頒獎台。

雖無緣金牌戰，李洋上屆雅加達亞運和前搭檔李哲輝也打進男雙4強，打下台灣羽球史上第一面亞運男雙獎牌，隔年正式和王齊麟攜手，先在東京奧運登頂，杭州亞運再有獎牌入帳，加上2017年台北世大運留下3面獎牌，成為國際綜合賽會奪牌保證。

另場男雙4強賽晚間登場，由馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯碰今年亞錦賽奪金的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）。

李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收...
李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收穫銅牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將。（特派記者季相儒／杭州攝...
李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將。（特派記者季相儒／杭州攝影）
李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收...
李洋（右）和王齊麟打進杭州亞運4強賽，成唯一奪牌的羽將，但4強賽不敵南韓組合，收穫銅牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）

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