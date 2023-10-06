杭州亞運／羽球女雙中日大戰打到凌晨 日本復仇進4強

日本羽球女雙組合福島由紀（右）和廣田彩花（左）5日出戰杭州亞運8強賽。(新華社)

一場跨日羽球賽，在杭州亞運 8強賽上演，今年亞錦賽奪金的日本 組合福島由紀／廣田彩花，10月5日壓軸戰面對地主世錦賽銅牌組合張殊賢／鄭雨，3局裡有2局打到「丟士」，日本組合瓦解地主2個「賽末點」逆轉勝出時，時間已經進入10月6日。

驚心動魄的女雙8強賽，光是第三局就打了44分鐘，整場比賽歷時1小時又59分鐘，奪勝的福廣組合確定有獎牌入袋，地主組合沒能加入另組女雙陳清晨／賈一凡的捍衛主場行列。

浪費兩個拿下比賽的機會，鄭雨表示場上許多細節沒有做好，明顯領先情況下也沒有把握機會。張殊賢也說，決勝局打得比較好，但沒能守住領先，進攻出現很多失誤，遭對手打了很多防守反擊，造成落敗結果。

中國羽球女雙組合張殊賢（右）和鄭雨（左）5日出戰杭州亞運8強賽。(新華社)

29歲的廣田彩花，東京奧運 前右膝十字韌帶受傷，為參加東奧選擇不動刀，僅以護具固定傷處，奧運止步8強後才進行手術，直到隔年3月全英公開賽才復出，當時回歸首戰就是敗給張殊賢／鄭雨。

杭州亞運復仇後，日本組合在半夜的賽場開心合影，廣田彩花也說明天要繼續加油。廣田彩花的「明日」其實已是今天（6日），兩人今天晚間壓軸戰將碰南韓組合白荷娜／李昭希。

杭州亞運4強幾乎由中、日、韓包辦，上屆奪下1金1銀2銅的中華隊僅有黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋闖進4強。