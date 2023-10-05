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NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形

記者蔡佳霖／即時報導
安比德願意代表美國隊出征巴黎奧運。（美聯社）
安比德願意代表美國隊出征巴黎奧運。（美聯社）

先前還在考慮要以那一國公民身份出征巴黎奧運的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），5日給出了答案。根據《ESPN》的報導，有消息人士透露，安比德承諾將會加入美國隊陣營。

現年28歲的安比德在16歲時便從喀麥隆移居美國，原本擁有喀麥隆和法國國籍的他，後來也正式取得美國公民身份，握有三國國籍。法國籃協先前就積極邀約，希望這位NBA新科年度MVP能以地主球星之姿站上奧運殿堂，並且和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成超級三巨塔，爭取隊史第一面奧運籃球金牌。

不過安比德卻遲遲未表態，甚至日前法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）還直接下通牒，希望安比德能在10月10日之前給出一個明確答案。但最終法國人還是不敵尋求金牌5連霸的美國大軍。

美國隊雖然在今年世界盃再度敗北，連兩屆無緣奪冠，不過他們還是取得奧運門票。為了籌組最強陣容，媒體報導就透露包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）聯盟頂尖巨星都表明願意參賽，其他有意打國家隊的球星更達數十人之多，單是要內部徵選出12人名單恐怕就要費一番功夫。

由此也可以看出，美國隊在面對世界列強的逼迫下，仍期盼透過球星的積極參與，重新擦亮籃球王國的招牌。

而一直被詬病的禁區高度和防守強度問題，如今有了安比德壓陣，加上戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、洛培茲（Brook Lopez）這些長人的意願，美國隊有望重新掌握制空權，發揮過去強力籃球的真諦。

中央社／洛杉磯5日電

美國職籃NBA費城76人隊今天在社群平台X上證實，NBA上季年度最有價值球員（MVP）安比德（Joel Embiid）已經承諾，明年巴黎奧運將為美國隊出戰。

法新社報導，安比德也有資格幫喀麥隆與法國效力，但他選擇加入美國隊。現年29歲的他在非洲國家喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）出生，擁有喀麥隆、美國、法國公民身分。

ESPN報導，安比德今天一早向美國隊總監希爾（Grant Hill）確認自己的決定。

在安比德之前，已有多位NBA球星示意有意願參加奧運，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（KevinDurant）、柯瑞（Stephen Curry）等巨星球員。美國男籃隊將在明年巴黎奧運尋求5連霸。

美國在今年世界盃男籃無緣奪牌，正試圖奮發圖強。

安比德2日曾對記者說，儘管他的頭號選項是代表喀麥隆出賽，他也有興趣代表美國和法國。

6度入選NBA全明星賽的安比德當時表示：「這三個選項我都愛。…喀麥隆是我出生的地方，我來自那裡，我一直想代表我的國家，但打奧運也是目標。」

「如果我們有機會，或者我們獲得奧運資格，要作決定就很簡單，但那還是未知數，而我真的很想打奧運。」

巴黎奧運 NBA 柯瑞

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