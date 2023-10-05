NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形

安比德願意代表美國隊出征巴黎奧運。（美聯社）

先前還在考慮要以那一國公民身份出征巴黎奧運 的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），5日給出了答案。根據《ESPN》的報導，有消息人士透露，安比德承諾將會加入美國隊陣營。

現年28歲的安比德在16歲時便從喀麥隆移居美國，原本擁有喀麥隆和法國國籍的他，後來也正式取得美國公民身份，握有三國國籍。法國籃協先前就積極邀約，希望這位NBA 新科年度MVP能以地主球星之姿站上奧運殿堂，並且和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成超級三巨塔，爭取隊史第一面奧運籃球金牌。

不過安比德卻遲遲未表態，甚至日前法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）還直接下通牒，希望安比德能在10月10日之前給出一個明確答案。但最終法國人還是不敵尋求金牌5連霸的美國大軍。

美國隊雖然在今年世界盃再度敗北，連兩屆無緣奪冠，不過他們還是取得奧運門票。為了籌組最強陣容，媒體報導就透露包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）聯盟頂尖巨星都表明願意參賽，其他有意打國家隊的球星更達數十人之多，單是要內部徵選出12人名單恐怕就要費一番功夫。

由此也可以看出，美國隊在面對世界列強的逼迫下，仍期盼透過球星的積極參與，重新擦亮籃球王國的招牌。

而一直被詬病的禁區高度和防守強度問題，如今有了安比德壓陣，加上戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、洛培茲（Brook Lopez）這些長人的意願，美國隊有望重新掌握制空權，發揮過去強力籃球的真諦。

中央社／洛杉磯5日電

美國職籃NBA費城76人隊今天在社群平台X上證實，NBA上季年度最有價值球員（MVP）安比德（Joel Embiid）已經承諾，明年巴黎奧運將為美國隊出戰。

法新社報導，安比德也有資格幫喀麥隆與法國效力，但他選擇加入美國隊。現年29歲的他在非洲國家喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）出生，擁有喀麥隆、美國、法國公民身分。

ESPN報導，安比德今天一早向美國隊總監希爾（Grant Hill）確認自己的決定。

在安比德之前，已有多位NBA球星示意有意願參加奧運，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（KevinDurant）、柯瑞（Stephen Curry）等巨星球員。美國男籃隊將在明年巴黎奧運尋求5連霸。

美國在今年世界盃男籃無緣奪牌，正試圖奮發圖強。

安比德2日曾對記者說，儘管他的頭號選項是代表喀麥隆出賽，他也有興趣代表美國和法國。

6度入選NBA全明星賽的安比德當時表示：「這三個選項我都愛。…喀麥隆是我出生的地方，我來自那裡，我一直想代表我的國家，但打奧運也是目標。」

「如果我們有機會，或者我們獲得奧運資格，要作決定就很簡單，但那還是未知數，而我真的很想打奧運。」