杭州亞運╱空手道開賽 中國女將李巧巧68公斤級摘金

中國選手李巧巧摘得空手道女子組68公斤級金牌。新華社

杭州亞運 會空手道比賽5日在杭州臨平體育中心體育館開賽。當日共產生4枚金牌，中國選手李巧巧摘得女子組68公斤級金牌。男子、女子個人型兩塊金牌被日本 選手包攬，男子組75公斤級金牌由哈薩克斯坦 選手獲得。

5日的女子組68公斤級比賽中，李巧巧先後戰勝巴基斯坦、台灣、巴勒斯坦選手晉級決賽。決賽中她面對的是哈薩克斯坦選手阿利庫爾。實力更勝一籌的李巧巧牢牢控制住比賽節奏，以4比0順利取勝。

李巧巧在賽後新聞發布會上表示，“今天比賽是正常發揮，就想著把平時訓練中的技術用出來。決賽前其實也很緊張，但是一到賽場上聽到大家都在為我加油，心裡就變得很有底氣。十幾天後我們要去匈牙利參加世錦賽，希望到時也能取得好成績。”

在當日進行的男子個人型金牌賽中，中國澳門選手郭建恒不敵日本選手本一將，摘得一枚銀牌。31歲的郭建恒是中國澳門空手道名將，在連續兩屆亞運會失利後，郭建恒終於在杭州登上了亞運會領獎台。該項目銅牌由韓國與科威特選手獲得。

女子個人型比賽的冠軍被日本選手清水希容獲得，馬來西亞選手洛夫利·安妮摘得銀牌，中國香港選手劉慕裳和菲律賓選手阿爾福特獲得銅牌。

在男子組75公斤級金牌賽中，哈薩克斯坦選手阿日卡諾夫以8比0戰勝約旦選手馬薩爾韋成功問鼎。

杭州亞運會空手道項目比賽共將產生14枚金牌，6日還將產生男子組60公斤級、女子團體型、男子組84公斤以上級、女子組61公斤級4枚金牌。