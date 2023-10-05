我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁

妻子生日這天 前紐約市警局工會主席飲彈自盡

杭州亞運╱空手道開賽 中國女將李巧巧68公斤級摘金

中新社╱杭州5日電
中國選手李巧巧摘得空手道女子組68公斤級金牌。新華社
中國選手李巧巧摘得空手道女子組68公斤級金牌。新華社

杭州亞運會空手道比賽5日在杭州臨平體育中心體育館開賽。當日共產生4枚金牌，中國選手李巧巧摘得女子組68公斤級金牌。男子、女子個人型兩塊金牌被日本選手包攬，男子組75公斤級金牌由哈薩克斯坦選手獲得。     　　

5日的女子組68公斤級比賽中，李巧巧先後戰勝巴基斯坦、台灣、巴勒斯坦選手晉級決賽。決賽中她面對的是哈薩克斯坦選手阿利庫爾。實力更勝一籌的李巧巧牢牢控制住比賽節奏，以4比0順利取勝。 　　

李巧巧在賽後新聞發布會上表示，“今天比賽是正常發揮，就想著把平時訓練中的技術用出來。決賽前其實也很緊張，但是一到賽場上聽到大家都在為我加油，心裡就變得很有底氣。十幾天後我們要去匈牙利參加世錦賽，希望到時也能取得好成績。” 　　

在當日進行的男子個人型金牌賽中，中國澳門選手郭建恒不敵日本選手本一將，摘得一枚銀牌。31歲的郭建恒是中國澳門空手道名將，在連續兩屆亞運會失利後，郭建恒終於在杭州登上了亞運會領獎台。該項目銅牌由韓國與科威特選手獲得。 　　

女子個人型比賽的冠軍被日本選手清水希容獲得，馬來西亞選手洛夫利·安妮摘得銀牌，中國香港選手劉慕裳和菲律賓選手阿爾福特獲得銅牌。 　　

在男子組75公斤級金牌賽中，哈薩克斯坦選手阿日卡諾夫以8比0戰勝約旦選手馬薩爾韋成功問鼎。 　　

杭州亞運會空手道項目比賽共將產生14枚金牌，6日還將產生男子組60公斤級、女子團體型、男子組84公斤以上級、女子組61公斤級4枚金牌。

哈薩克斯坦 日本 杭州亞運

上一則

亞運台灣單日獲3金 棒球擊退中國闖金牌戰

延伸閱讀

杭州亞運／「金剛芭比」袁琦琦暴紅 網友驚嘆女飛人的腿

杭州亞運／「金剛芭比」袁琦琦暴紅 網友驚嘆女飛人的腿
涉與親克宮俄商「洗錢交易」 LVMH執行長遭調查

涉與親克宮俄商「洗錢交易」 LVMH執行長遭調查
嚴整網路環境 中國封殺逾萬個網路帳號

嚴整網路環境 中國封殺逾萬個網路帳號
杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人
杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練

杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練