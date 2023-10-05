亞運台灣單日收穫3金 棒球擊退中國闖金牌戰

杭州亞運女子自由式輪滑女子速度過樁項目台灣上演「金包銅」，19歲小將劉巧兮擊敗伊朗選手摘金。（中新社）

杭州亞洲運動會台灣代表隊今天靠滑輪溜冰速度過樁項目包辦2金2銅，拳擊女子57公斤級好手林郁婷也一舉摘金，單日進帳3金1銀3銅；另外，棒球隊力退中國隊，率先闖進金牌戰。

截至晚間10時，台灣隊累積15金15銀23銅，獎牌榜暫居第6名。

自由式輪滑女子速度過樁項目台灣上演「金包銅」，19歲小將劉巧兮擊敗伊朗 選手摘金，這是滑輪代表隊這屆第5金，也是台灣第13面金牌，隊友丁于恩則獲銅牌；兩人亞運前不約而同陷低潮，但透過彼此鼓勵、團結一心，攜手登上頒獎台。

男子組滑輪速度過樁部分，15歲好手王宥鈞在金牌戰以2比0擊敗中國對手張顥摘下金牌，為台灣斬獲第14金；16歲隊友黃品睿擊敗伊朗選手獲銅牌，且預賽第2輪飆出3.885秒成績，打破世界紀錄的3.949秒。

拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷在金牌戰擊敗哈薩克 選手，奪得女子拳擊隊史首面金牌，讓台灣喜獲亞運第15金。林郁婷奪金瞬間終於釋放壓力，回首一路走來不易，淚喊：「我做到了！」

女子射箭複合弓團體賽在4強賽面對強敵韓國隊，靠選手黃逸柔、陳怡瑄及王律勻聯手以230比224擊敗韓國、闖進金牌戰，且在金牌戰和世界強權印度隊鏖戰到最後1輪的3支箭才落敗，最終以229比230拿下銀牌。

棒球台灣隊複賽首戰交手地主中國隊，「火球男」鄭浩均、陳柏毓及古林睿煬輪番登板聯手壓制對手打線，加上隊友林安可首局敲出關鍵2打點二壘安打，最終台灣隊以4比1奪勝，闖進金牌戰。

台灣羽球 男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在8強賽強碰世界排名第1的印尼組合，雖2局都經歷膠著激戰，最後仍以21比19、21比18直落二獲勝，闖進4強賽、保底銅牌。

軟式網球混雙項目，台灣好手林韋傑、黃詩媛先在8強賽「台灣內戰」以5比0橫掃自家人余凱文、鄭竹玲，卻在4強賽以2比5不敵日本組合上松俊貴、高橋乃綾，無緣金牌戰，但仍為台灣軟網代表隊再添1銅。