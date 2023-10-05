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杭州亞運╱9秒絕殺 中國女籃擊敗日本 奪金牌

新華社╱杭州5日電
杭州亞運5日舉行的女子籃球決賽中，中國隊以74比72戰勝日本隊，奪得冠軍。圖為中國隊。新華社
杭州亞運5日舉行的女子籃球決賽中，中國隊以74比72戰勝日本隊，奪得冠軍。圖為中國隊。新華社

杭州亞運5日舉行的女籃決賽中，中國隊74:72力克日本隊摘得金牌，成功衞冕。

決賽開場，兩隊球員都略顯緊張，中國隊幾次中投失手，日本隊數次快攻也未能建功。依靠韓旭在內線的牽制，黃思靜連續命中2記遠投，李夢突破打成「2+1」，中國隊打出17:7的開局。面對身材更高大的中國姑娘，日本球員通過不斷突破傳球創造得分機會。首節，中國隊26:16領先對手。

次節，日本隊嘗試給中國隊後衞更多壓迫，但小將李緣連續突破上籃得手，幫助中國隊打出一波攻擊高潮。此後，日本隊依靠大量的上線擋拆製造錯位機會，林笑希命中2記遠投後，日本隊在半場結束時將比分追至40:45。

易邊再戰，日本隊前兩次進攻均出現失誤，中國隊則由韓旭的籃下進攻再度將分差擴大到10分。第三節，兩隊防守都給對手造成極大壓力，雙方得分都很困難。這一節，中國隊12:11壓制日本隊，手握6分優勢進入末節。末節，機動性更強的日本隊不斷用中遠投蠶食分差，在終場前37秒將比分追至69:70。

終場前25秒，李夢借隊友擋拆切入籃下，王思雨送出妙傳，李夢上籃得手，中國隊72:69領先。終場前17秒，日本球員林笑希快速反擊，投中當晚個人第五個三分球，日本隊將比分追平。暫停調整後，中國隊進入最後一攻，王思雨在三分線外啟動，甩開防守球員上籃得手，在僅剩9秒時幫助中國隊取得兩分優勢。最後幾秒鐘，日本隊進攻無果，中國隊拼下勝利。

杭州亞運5日舉行的女子籃球決賽中，中國女籃（白）以74比72戰勝日本女籃（紅）奪...
杭州亞運5日舉行的女子籃球決賽中，中國女籃（白）以74比72戰勝日本女籃（紅）奪得冠軍。圖為中國隊球員王思雨突破防守。 中新社

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