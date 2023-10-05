杭州亞運╱9秒絕殺 中國女籃擊敗日本 奪金牌

杭州亞運5日舉行的女子籃球決賽中，中國隊以74比72戰勝日本隊，奪得冠軍。圖為中國隊。新華社

杭州亞運 5日舉行的女籃決賽中，中國隊74:72力克日本 隊摘得金牌，成功衞冕。

決賽開場，兩隊球員都略顯緊張，中國隊幾次中投失手，日本隊數次快攻也未能建功。依靠韓旭在內線的牽制，黃思靜連續命中2記遠投，李夢突破打成「2+1」，中國隊打出17:7的開局。面對身材更高大的中國姑娘，日本球員通過不斷突破傳球創造得分機會。首節，中國隊26:16領先對手。

次節，日本隊嘗試給中國隊後衞更多壓迫，但小將李緣連續突破上籃得手，幫助中國隊打出一波攻擊高潮。此後，日本隊依靠大量的上線擋拆製造錯位機會，林笑希命中2記遠投後，日本隊在半場結束時將比分追至40:45。

易邊再戰，日本隊前兩次進攻均出現失誤，中國隊則由韓旭的籃下進攻再度將分差擴大到10分。第三節，兩隊防守都給對手造成極大壓力，雙方得分都很困難。這一節，中國隊12:11壓制日本隊，手握6分優勢進入末節。末節，機動性更強的日本隊不斷用中遠投蠶食分差，在終場前37秒將比分追至69:70。