亞運棒球中國完封日本 致勝關鍵梁培出身日棒球名校

杭州第19屆亞運會棒球A組比賽，中國隊以1比0戰勝日本隊，圖為中國隊6號梁培（紅衣）擊球。(中新社)

杭州亞運 棒球預賽，日本 隊今天以0比1遭中國隊完封，中國首度在亞運棒球賽擊敗日本。而為中國隊敲出致勝分的梁培在日本出生長大，高中就讀棒球名校東海大學菅生高校，曾以甲子園為目標。

日本東京放送電視台（TBS）報導，日本隊在A組第3戰以0比1敗給中國，在中國投手陣前僅敲出2支安打，不過仍以A組第2的成績晉級複賽。

中日今晚對戰，中國隊派出左投手王翔先發，日本隊打線受制，開賽7上7下，直到3局下1人出局後才出現第1支安打，打線沒有發揮。

中國隊今天2局有攻勢，靠著安打、保送、犧牲觸擊、保送攻占滿壘，梁培適時安打送回全場唯一的1分，也是中國隊的致勝分，引發地主隊中國球迷全場歡呼。

值得一提的是，梁培出生於日本東京都，高中就讀棒球名門東海大學菅生高校，高中畢業後在母親勸說下回到中國打球，目前效力於中國職棒北京 猛虎隊，可以說是日本培育的棒球選手。

日本這次派出以社會人士為主的選手陣容，雖然有曾效力於美國職棒大聯盟的田澤純一，但沒有現役職業球員。另一方面，中國隊則有許多曾參加今年3月世界棒球經典賽（WBC）的選手，包括梁培。

對於日本隊爆冷落敗，有日本網友很有風度地表達恭喜，稱今天對國際棒球和中國棒球來說都是歷史性的一天，「中國先發的王翔在WBC曾經頂著巨大壓力對上大谷翔平，還有蘇長龍等選手的表現，都促成中國隊的勝利，但最重要的是中國棒球在過去10年的成長」。

也有網友對日本隊的表現感到失望，「從沒想過中國竟然會打敗日本，看直播顯然日本徹底輸了，但還是祝賀中國選手取得對日本的歷史性首場勝利」。

有網友說，「如果是敗給韓國、台灣那就沒辦法，竟然敗給中國，太令人震驚了」。

還有網友說，「雖然是社會人士代表隊，但這是日本棒球史上首次敗給中國，已經成為歷史性的一天了」；「棒球敗給中國，簡直是前所未聞，好險還是晉級了，這是不幸中的大幸，趕緊打起精神吧」。