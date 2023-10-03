亞運女足／中國3:4不敵日本二隊 無緣決賽

杭州第19屆亞運會女足半決賽，中國女足3比4不敵日本無緣決賽。圖為中國隊球員王霜（紅衣）在比賽中。（中新社）

3日晚，杭州亞運 會女足半決賽打響，在備受關注的中國隊對陣日本 隊的比賽中，面對絕大部分主力缺席的「日本二隊」，中國女足最終以3:4惜敗，無緣決賽。

本屆亞運會，以王霜、張琳艷為代表的中國女足全主力出戰。而在不久前結束的女足世界盃 中，日本女足闖進八強，但她們絕大多數主力隊員並未參加此次亞運會，儘管如此，日本隊的整體實力和陣容厚度在亞洲賽場依舊具有極強的競爭力。

本場比賽之前，兩隊所經歷的對手整體實力都較為有限，因此本場半決賽，可謂是真正的「強強對話」。開賽僅12分鐘，日本隊員山本柚月利用個人能力在邊路突破中國隊兩人防守，將球快速橫傳門前，中路包抄的中嶼淑乃輕鬆推射破門，0:1，中國隊出師不利。

但僅過了8分鐘，中國隊利用角球機會在禁區內形成亂戰，張琳艷轉身掃射皮球擊中橫樑，皮球彈回後後點插上的汪琳琳將球頂入球門遠角，雙方回到同一起跑線。然後，將比分扳平後的中國隊防守突然出現集體「夢遊」，在第32分鐘、35分鐘、43分鐘接連出現低級失誤或防守漏人，被日本隊連下三城，半場結束中國女足1:4大比分落後。

易邊再戰，中國隊沒有進行人員調整，但陣型明顯大幅前壓，放手一搏。第55分鐘，中國隊再次利用角球機會，張琳艷機敏地在門前獲得補射機會，把球頂入空門，2:4，中國隊扳回一城。

5分鐘後，王霜再次開出角球，埋伏在禁區前點的楊莉娜高高跳起爭搶到落點，甩頭攻門皮球直掛遠角！3:4！中國隊三個進球全是利用角球破門，而且全是頭球。比賽還剩下整整三十分鐘，士氣正盛的女足姑娘們彷彿看到了扳平甚至反超的曙光。

此後比賽中國隊依舊大舉壓上，但緩過勁來的日本隊員做好了防守，因此儘管中國隊主導了大部分攻勢，但未能再尋找到破門良機，最終3:4的比分保持到了終場，中國女足遺憾不敵日本隊，無緣決賽。

6日，中國女足將同烏茲別克女足爭奪本次亞運會的銅牌，此前的小組賽中，中國隊曾以6:0大比分戰勝對手。