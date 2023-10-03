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亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

新華社杭州3日電
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

「金牌收割機」中國跳水隊的「水花消失術」還在繼續。3日進行的女子10米台和男子3米板決賽，中國隊再度包攬了各自項目的冠亞軍，距離包攬跳水項目全部十塊金牌只有一步之遙。

女子10米台預賽，全紅嬋和陳芋汐分獲前兩名，以「斷崖式」的領先優勢晉級當晚的決賽。決賽中，兩位金牌好搭檔上演「神仙打架」，引來現場觀眾陣陣驚呼。

比賽的高潮出現在第二輪。在波瀾不驚的第一輪過後，全紅嬋第二跳407C的動作表現十分完美，從空中姿態到入水，完美展示了何為「水花消失術」，現場7名裁判一致打出了10分的滿分。憑藉這一跳96分的卓越表現，全紅嬋在第二輪過後領先陳芋汐22分。

第三跳，陳芋汐憑藉更高難度的626C和更出色的完成度，將兩人之間的分差縮小至12.70分。

第四跳，兩人動作都是207C。在此前的比賽中，全紅嬋的「水花消失術」曾多次在該動作中失靈。在陳芋汐高質量完成動作拿到94.05分後，全紅嬋再次「踏入同一條河流」，在入水時出現明顯失誤，只拿到了75.90分。總得分上，陳芋汐反超全紅嬋5.45分進入最後一輪。

一跳定乾坤的第五輪，相同的動作，壓軸出場的全紅嬋頂住了壓力，拿到了比陳芋汐更高的分數，最終以2.55分的微弱優勢逆轉奪金，陳芋汐和馬來西亞選手潘德萊拉分獲銀牌和銅牌。

「也沒想很多，想好自己動作和要領。」談到失誤後的及時調整，賽後全紅嬋說。

沒能把握住機會，陳芋汐表示這就是競技體育，充滿不確定性。「你做了這一行，就要做好有輸有贏的準備。無論輸贏，對我們來說，都是對訓練的檢驗，輸了也可以尋找到自己進步的方向。」

杭州第19屆亞運會跳水女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋、陳芋汐分獲冠、亞軍。圖...
杭州第19屆亞運會跳水女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋、陳芋汐分獲冠、亞軍。圖為頒獎儀式後全紅嬋（左）和陳芋汐展示觀眾送的玩偶。 （中新社）

男子3米板決賽，福岡世錦賽金牌得主王宗源發揮穩定，一路領先，最終以542.30的總分摘得金牌，隊友鄭九源獲得銀牌，韓國選手李在炅獲得銅牌。

拿到個人在本屆亞運會上的第二枚金牌，王宗源對自己在這場比賽中的表現感到滿意。「總體表現可圈可點，因為前三跳還是比較滿意的，可能在最後三個動作環節當中還是有一些小失誤，但總體我覺得給自己打個8分。」

接連拿到世錦賽和亞運會冠軍，人們對於王宗源在巴黎奧運會男子3米板上的表現也更加期待。對於這種期待可能帶來的壓力，王宗源表示這是成長過程中的必經之路，「我相信我能做好自己」。

4日，跳水項目迎來收官戰，中國跳水隊將在女子3米板和男子10米台比賽中向「十全十美」中的最後兩塊金牌發起衝擊。

巴黎奧運

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