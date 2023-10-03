杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

從9月30日至10月2日的短短三天內，在闊別國際賽場近四年後，北韓 舉重隊在杭州亞運 舉重賽場連奪四枚金牌，並打破六項世界紀錄。

這幾日，外界多將北韓舉重隊冠以「神秘之師」「神秘軍團」等稱號。在回答記者關於北韓隊連續奪金、屢破紀錄有何秘密時，北韓奧委會團部官員張松南（音譯）說：「全靠平日的刻苦訓練。」

2020年以來，北韓舉重隊缺席了國際賽事。張松南說：「雖然沒有參加什麼比賽，但隊員們每天依舊刻苦訓練。對北韓舉重隊來說，我們確實沒有什麼秘密可言。而且，我們一直把趕超中國隊當作目標。」

9月30日，在本屆亞運首個舉重比賽日，北韓隊在女子49公斤級和女子55公斤級的比賽中獲得2金1銀，除49公斤級的抓舉成績外，其餘5項成績均打破世界紀錄。10月2日，舉重項目進入第三個比賽日，北韓女子舉重選手再為北韓代表團奪得兩枚金牌，並打破女子59公斤級抓舉世界紀錄。

北韓選手林銀心以總成績251公斤獲得金牌，並刷新該級別抓舉、挺舉、總成績三項亞運會紀錄。圖為林銀心在挺舉比賽中。（中新社）

49公斤級金牌得主、北韓女子舉重選手李盛金說：「其實，能夠破世界紀錄並不容易。四年的時間真的很長。為了提高我的技術水平，我付出了辛苦的訓練。」

上屆雅加達亞運，李盛金就拿下女子舉重48公斤級冠軍。此次她奪得舉重項目首金的同時，還打破了中國女舉運動員蔣惠花20多天前在世錦賽上創造的挺舉和總成績兩項世界紀錄。

奪得女子59公斤級冠軍的20歲小將金日景也說：「我們和其他國家的運動員一樣，也一直在國內很好的場地訓練，並全身心投入備戰杭州亞運。」

在舉重賽場，除了當日即將出戰的參賽隊員，北韓隊的其他隊員和隨行人員總是早早就來到賽場，為台上的隊友吶喊助威。「現場觀眾也一直在為我和隊友們加油，給我們鼓勵。」李盛金說，她和隊友們對此深表感謝。