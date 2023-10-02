杭州亞運／北韓女力士奪金 20歲金日景背景神秘白紙一張

北韓選手金日景在抓舉比賽中打破世界紀錄，並最終獲得金牌。圖為金日景成功抓舉111公斤打破世界紀錄瞬間。(新華社)

杭州亞運 舉重賽場在北京時間10月2日進入第三個比賽日，北韓 女子舉重選手再為北韓代表團增添兩金，並打破一項世界紀錄。至此，北韓舉重隊在本屆亞運已刷新6項世界紀錄。

稍早前進行的女子59公斤級比賽中，北韓選手金日景以抓舉111公斤、挺舉135公斤、總成績246公斤獲得一枚金牌，並打破該級別的抓舉世界紀錄，以及挺舉和總成績亞運紀錄。剛在世錦賽收穫三金的中國選手羅詩芳獲得銀牌，該級別此前的三項世界紀錄保持者、中華隊選手郭婞淳獲得銅牌。

連舉重強國中國對於北韓選手也是完全陌生，百度 百科資料只記載她是今年北韓亞運選手而已，完全無過往參賽紀錄。

冠軍北韓選手金日景在領獎台上。(新華社)

這是北韓本屆在舉重項目的第3面金牌，分別是49公斤級李盛金、55公斤江賢京及59公斤金日景。李盛金2015年就有國際賽出賽紀錄，金日景和江賢京則非常神秘，關於她們的記載幾乎不存在，只知道金日景2003年7月27出生，身高155公分；江賢京1999年1999年2月16日出生，身高159公分。

談到北韓選手表現，郭婞淳指出，日前就曾到場觀看亞運女子49公斤級賽事，舉重原本就是北韓強項，「其實會有這樣成績不會意外，只是會覺得很恐怖」。

另一場比賽是女子64公斤級，通過賽前的開把重量便可對每位運動員的實力窺見一二。參賽的9名運動員中，除北韓選手林銀心的抓舉開把重量過百公斤（105公斤）外，其餘選手均在100公斤以下。此外，林銀心的挺舉開把重量（135公斤），也比裴鑫依的重10公斤。

和此前預測的一樣，林銀心在挺舉階段第一次試舉（135公斤）便已將冠軍收入囊中，最終以抓舉111公斤、挺舉140公斤、總成績251公斤為北韓隊再奪一金，並刷新該級別的三項亞運紀錄。裴鑫依以抓舉104公斤、挺舉130公斤和總成績234公斤獲得銀牌。

圖為金日景（中）、羅詩芳（左）和郭婞淳（右）在頒獎儀式上合影。(中新社)

賽後，27歲的林銀心對成績依然感到遺憾。「雖然為北韓隊獲得了一枚金牌，但並沒有實現我想打破的世界紀錄。」

9月30日，杭州亞運舉重第一個比賽日，北韓隊在女子49公斤級和女子55公斤級的比賽中獲得2金1銀，除49公斤級的抓舉成績外，其餘5項成績均打破世界紀錄。至此，北韓女舉已獲得杭州亞運舉重比賽的4枚金牌，並刷新6項世界紀錄。

目前，女子64公斤級的世界紀錄均為已退役的中國選手鄧薇創造。2019年，鄧薇在舉重世錦賽以抓舉116公斤、挺舉145公斤和總成績261公斤打破三項世界紀錄。此後，她又在同年的舉重世界杯上把抓舉世界紀錄提高至117公斤。