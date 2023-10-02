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亞運棒球／中華台北隊勝南韓 預賽率先取得兩勝

記者藍宗標／即時報導
林安可4打數2安打，首局三壘打攻下勝利打點。(記者季相儒／攝影)
林安可4打數2安打，首局三壘打攻下勝利打點。(記者季相儒／攝影)

中華隊今天在杭州亞運棒球賽預賽第2戰對決南韓隊，20歲旅美左投林昱珉展現壓制力，先發6局未失分，以優質內容奪勝，中華隊終場4：0獲勝，對戰成績帶進複賽，未來情勢相當有利。

林昱珉一路壓制南韓打線，只被揮出4支安打、保送1次，飆出6次三振，為中華隊投出重要勝利。

中華隊面對南韓先發投手文棟柱，首局就展開攻勢，開路先鋒鄭宗哲揮出二壘打，兩出局後靠林安可三壘打攻下全場第1分。

4局下，中華隊攻勢再起，林安可內野安打、吳念庭保送，接著李灝宇右外野高飛球，把林安可送上三壘，文棟柱出現暴投送分，投完4局退場。

中華隊打完前7局2：0領先，8局下攻勢再起，吳念庭揮出二壘打，李灝宇觸身球，申皓瑋內野滾地球將兩人推進二、三壘，接著林子豪關鍵安打攻下兩分打點，拉大到4分領先，南韓大勢已去。

中華隊動用3名投手，送給南韓10次三振，古林睿煬中繼兩局被揮出1支安打、投出兩次三振，劉致榮9局上登板，同樣被1安、投出2K，聯手守住勝利。

南韓5名投手上陣，文棟柱失兩分吞敗，最後一任高祐錫8局下也失兩分，無法抵擋中華隊火力。

中華隊全場出現7支安打，比南韓多1支，林安可、林子豪各有兩安，兩人包辦全隊3分打點。

中華隊昨天12：1大勝泰國（7局結束），今天再贏南韓，在B組預賽以2勝領先，明天12點和香港隊交手，預料將可輕鬆過關，帶著3勝前進複賽。

林昱珉優質先發，為中華隊投出重要勝利。 (記者季相儒／攝影)
林昱珉優質先發，為中華隊投出重要勝利。 (記者季相儒／攝影)

南韓 杭州亞運 香港

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