亞運男足／中國0：2不敵南韓 1/4決賽敗北

杭州第19屆亞運會男足1/4決賽在黃龍體育中心體育場進行，中國隊0比2負於韓國隊。圖為雙方隊員在比賽中拚搶。(中新社)

杭州亞運 會男足1/4決賽1日在黃龍體育中心體育場進行，東道主中國隊0：2負於南韓 隊，未能實現更進一步。 此前的1/8決賽，中國隊以1：0擊敗西亞勁旅卡達隊，打破了連續五屆賽事首輪出局的「魔咒」。

而南韓隊延續了小組賽場均進球超過5球的火熱狀態，以5：1擊敗吉爾吉斯隊晉級。

6月，兩隊曾在浙江金華進行了兩場熱身賽，雙方各勝一場。但實力上，中國隊相比南韓隊還是有著明顯差距。

當晚的比賽，由於主力中後衛蔣聖龍和高天意因為紅黃牌停賽，中國隊首發進行了一定調整。此前已因傷休戰三場的朱辰傑復出，搭檔黃嘉輝組成中衛，中場方面阿布拉汗首次首發出場，在對陣孟加拉國隊時曾首發的張威亦再次進入首發名單，超齡球員譚龍擔任鋒線箭頭。

南韓隊方面，兩位參加了卡達世界杯的球員白昇浩、宋旼圭領銜首發，效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼的李剛仁替補待命。

上半場比賽，南韓隊憑藉整體實力優勢牢牢占據球權，並數次製造威脅。第18分鐘，南韓隊6號洪鉉錫利用禁區右側任意球機會破門，將比分改寫為1：0。第35分鐘，南韓隊右路扯開空檔低平球傳中，南韓隊17號宋旼奎利用中國隊後防失誤推空門擴大比分。上半場尾聲，中國隊曾有機會改寫比分，但戴偉浚的頭球擊中立柱彈出。

易邊再戰，中國隊在攻擊線上先後換上方昊、劉若釩等，意圖加強進攻，雖場面有所改觀，但並未創造出有威脅射門。最終，中國隊以0：2告負。

當日進行的另外三場1/4決賽中，烏茲別克隊2：1戰勝沙烏地隊，將與南韓隊爭奪決賽權。中國香港 隊黑馬成色不減，1：0爆冷擊敗伊朗隊。日本隊2：1戰勝北韓隊，半決賽將對陣香港隊。