杭州亞運／中國單日奪19金 賽程過半已獲133金

中國組合楊昊（右）/練俊傑在杭州亞運會跳水男子雙人10米跳台決賽，以492.63分獲得冠軍。（新華社）

中國國慶之日，中國代表團獻上厚禮，豪取杭州亞運當日35枚金牌中的19枚。本屆亞運會金牌大戰剛過半程，中國代表團已獲133金，佔本屆亞運已產生275枚金牌的近半數。

截至10月1日，南韓 （30金）、日本 （29金）、印度 （13金）、烏茲別克（11金）、泰國（10金）、台灣（9金）、香港（6金）位居金牌榜第2-8位。南韓超越日本，重回金牌榜次席。

中國乒乓球隊再接再厲，包攬雙冠。在男雙決賽中，樊振東/王楚欽以4比0輕取南韓獲得冠軍。

孫穎莎以4比1戰勝日本名將早田希娜，摘取女單金牌。至此，中國包攬乒乓球項目已產生的5枚金牌。

沒有中國乒乓球隊雙線告捷的幸運，中國羽毛球隊當日在兩場團體賽中喜憂參半。在女子團體決賽中，中國隊以總比分0:3負於韓國隊，3場6局未獲1勝，連續兩屆亞運會無緣冠軍。

羽毛球男團決賽，在總比分以0:2落後之際，國羽上演驚天大逆轉，在連勝3場後以3:2戰勝印度隊，成功衛冕。

中國田徑隊再傳捷報，獲得當日田徑賽場8金中的4枚。備受關注的女子100米欄決賽中國雙姝的決賽成績位居前兩名，林雨薇獲得冠軍。遺憾的是，位居第二的吳艶妮因在第一槍時搶跑，重賽成績被取消，無緣銀牌。

中國田徑隊的首位歸化選手鄭妮娜力以絕對優勢獲得七項全能冠軍，獲得她的首枚亞運金牌。鄭妮娜力的外婆是中國第一位打破世界紀錄的跳高名將鄭鳳榮。

男子跳遠決賽，中國隊的世錦賽冠軍王嘉男成功衛冕。女子鐵餅賽場，29歲的馮彬和18歲小將姜志超包攬冠亞軍，馮彬的奪冠成績還打破賽會紀錄。

在前一日負於朝鮮隊痛失兩枚女子項目金牌後，中國舉重隊10月1日在兩個男子項目上力克朝鮮隊，強勢奪冠。

同為東京奧運冠軍和世界紀錄保持者，李發彬和諶利軍分別獲得男子61公斤級和67公斤級冠軍，北韓隊獲得兩項銀牌。其中，李發彬為中國舉重隊贏得本屆亞運會首金，諶利軍則以這枚亞運金牌，補齊了他的大滿貫版圖。

跳水賽場，中國「夢之隊」依然無敵，兩對世界冠軍組合陳藝文/昌雅妮和楊昊/練俊傑分別獲得女子雙人3米跳板和男子雙人10米跳台冠軍。至此，中國跳水隊已包攬本屆亞運會的全部4枚雙人跳水金牌。

射擊賽場產生最後4枚金牌，中國槍手再取3金。在男子多向飛碟個人賽中，26歲的中國選手齊迎摘得金牌，由他領銜的中國隊獲得該項團體銅牌。

在女子多向飛碟團體賽中，由李清念、武翠翠、張鑫秋組成的中國隊獲得冠軍並打破世界紀錄，張鑫秋和武翠翠還包攬該項個人賽的金銀牌。

本屆亞運會射擊項目共產生33枚金牌，中國隊獨攬16金，另一支射擊強隊印度隊獲得7金。

中國三人女籃在決賽中以21比12戰勝蒙古國隊，成功衛冕。中華隊以18比16戰勝卡達隊，獲得三人籃球男子組金牌。

在女子水球循環賽最後一場比賽中，中國隊以24比11戰勝日本隊，以6戰全勝的成績獲得金牌，實現女子水球的亞運四連冠。

電子競技和平精英亞運版本決賽，中國隊以絕對優勢奪冠，南韓隊和中華隊分獲銀牌和銅牌。

象棋混合團體決賽，中國隊戰勝越南隊摘得金牌。

已提前晉級八強的中國女籃，以111比53擊敗印度隊，獲得小組賽三連勝。中國女排以3比0戰勝印度隊，本屆亞運會首秀輕鬆獲勝。

中國亞運男足的成績成為中國軍團當日爭金奪銀主旋律中的「不和諧音」。在與韓國隊進行的1/4決賽中，中國隊以0:2告負，連續6屆亞運會無緣男足四強。