亞運籃球／3對3中華男籃奪台第9金 7分落後逆轉勝卡達

杭州亞運今天籃球3對3四強戰打入延長賽，南韓隊先切入取分，但中華隊靠林信寬（中）外線命中後「絕殺」對手，以18：17搶進金牌戰。特派記者季相儒／攝影

4強賽「絕殺」南韓 隊的中華3對3男籃隊，杭州亞運 壓軸戰面對卡達隊，中華隊從最多7分落後到逆轉勝，以18：16搶下金牌，締造隊史新頁。

亞運3中華3對3籃球有23歲年齡限制，中華男 籃由林信寬、江均、汪哲宇和余祥平組成，4強賽靠林信寬投進致勝外線，「絕殺」搶下金牌戰門票。

金牌戰卡達連飆2記外線，開賽就取得5：0領先，中華隊靠江均進球攻下1分，但卡達又飆進單場第3記外線，領先擴大到8：1。

在助教田本玉場邊「一球一球追」吶喊下，林信寬、汪哲宇接連進球，江均和林信寬再上演「開後門」連線，比分追到4：8，林信寬飆進外線後更追到7：9，但卡達回敬外線又投進中距離，領先再到5分。

江均突破取分後再製造卡達第6犯，他罰球雖失手，但中華隊搶下進攻籃板讓江均找到外線機會，差距再縮小到10：12。

最後2分鐘比數仍是2分差，余祥平「開後門」得分後追到12：13，但卡達在找到籃下機會，連進2球再擴大差距，中華隊靠江均進球、汪哲宇補籃緊咬比數，林信寬讀秒階段進球讓中華隊以15：16緊追卡達。

江均突破為中華隊打進追平分，最後7秒林信寬更2罰都得手，中華隊最終上演驚奇逆轉，以18：16奪下中華代表團第9面金牌。