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杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

中新社／杭州30日電
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

闊別國際大賽四年，再次歸來的「神秘之師」北韓隊，在30日的杭州亞運舉重賽場，以刷新5項世界紀錄開局，包攬當日兩個女子項目金牌。 　　

舉重比賽30日在蕭山體育中心體育館開賽。在當日進行的女子49公斤級和女子55公斤級的比賽中，北韓隊獲得兩金一銀，除了49公斤級的抓舉成績外，其餘5項成績均打破世界紀錄。 　　

「意料之外」、「太厲害了」、「實力太強」，北韓隊在舉重賽場的實力不僅連一眾媒體感慨不已，就連中國女子舉重隊主教練王國新也沒想到，「幾年沒有見到他們（北韓舉重隊），有這麼好的成績，確實也是意料之外。」 

北韓選手手江賢京在比賽中。(新華社)
北韓選手手江賢京在比賽中。(新華社)

在場上的兩位中國隊員感受更加真切。中國選手蔣惠花於今年9月初創造的女子49公斤級挺舉和總成績世界紀錄還未「滿月」，今日就被北韓選手李盛金刷新，將這兩項世界紀錄提昇至124公斤和216公斤。 　　

賽後蔣惠花表示，「我在十幾歲的時候就和李盛金交過手，當時她的實力就很強。沒想到四年沒見，她的成績提昇得這麼快。接下來回去還要好好訓練，不能總讓自己在舒適圈待著。」 　　

由於杭州亞運沿用了東京奧運的競賽級別，多個級別已在新的奧運周期成為非奧級別，為避免短時間內連續降體重影響身體狀態，中國隊部分運動員選擇昇級別參賽。 　　

不到一個月時間，剛剛在世錦賽獲得女子49公斤級抓舉冠軍的侯志慧從49公斤級轉戰55公斤級，身材體格與很多隊員都相差不少。北韓運動員江賢京和李水燕在女子55公斤級的挺舉比賽後半程，不斷刷新著世界紀錄，最終江賢京將世界紀錄定格在103公斤（抓舉）、130公斤（挺舉）、233公斤（總成績）。     　　

「看到她們這次的成績，我們更應該靜下心來，穩扎穩打，而且還要不斷突破之前定下的目標，打破自己原有的思想，繼續往前衝。」在當日女子55公斤級的比賽中收穫一枚銅牌的侯志慧說。 　　

由於新冠疫情和國際奧委會的處罰，北韓參加世界體育大賽受到大幅限制，缺席了2021年舉行的東京奧運。此次杭州亞運，北韓體育代表團共派出191名運動員，而作為北韓隊的傳統強項，舉重成為他們本屆亞運的重要奪金點。 　　

舉重是北韓在歷屆夏季奧運上獲得最多獎牌（18枚）的項目，包括5枚金牌、8枚銀牌和5枚銅牌。在2018年的雅加達亞運上，北韓斬獲12枚金牌，排名金牌榜第10，其中8枚金牌來自舉重。

北韓 東京奧運 杭州亞運

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