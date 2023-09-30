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杭州亞運／單日滑輪溜冰、網球奪牌 台灣進帳2金3銀

中央社杭州30日電
滑輪溜冰項目競速溜冰女子10000公尺計點賽，台灣女將施沛妤獲得金牌。中新社
滑輪溜冰項目競速溜冰女子10000公尺計點賽，台灣女將施沛妤獲得金牌。中新社

杭州亞運台灣代表隊今天賽事，靠著滑輪溜冰施沛妤、楊合貞一口氣包辦金牌及銀牌；網球女雙台灣內戰由詹家姊妹勝出，進帳1金1銀，混雙組合則是奪銀牌，單日2金3銀。

台灣目前累積7金9銀9銅，截至晚間10時止，在獎牌榜暫時排名第7。

滑輪溜冰項目競速溜冰女子10000公尺計點賽，台灣女將施沛妤、楊合貞今天分別溜出21、18分，為台灣「金包銀」。其中年僅18歲的大黑馬施沛妤首度比成人組國際賽就奪金，在披上會旗繞場的瞬間，直呼「好像在做夢」。

楊合貞雖然在最後階段被學妹施沛妤逆轉，不過仍奪下銀牌。楊合貞在2年前比賽時因意外手腕骨折，造成腰椎神經問題等後遺症，今天溜到後面甚至雙腿已經沒有知覺，但仍用意志力撐下來，賽後爆哭好幾回，「只想跟自己說辛苦了」。

網球女雙項目上演金包銀「台灣內戰」，「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴以6比4、6比3擊敗李亞軒與梁恩碩摘金，這也是姊妹倆在亞運女雙搭檔首金；李亞軒與梁恩碩則收下銀牌。網球混雙組合黃琮豪與梁恩碩在金牌戰以6比2、3比6、4比10不敵印度組合，獲得銀牌。

桌球項目今天也傳出捷報，男雙組合莊智淵、林昀儒在8強賽雖然一度0比2落後給中國組合梁靖崑、林高遠，但之後連追3局上演大逆轉，順利晉級4強、保底銅牌。拳擊項目男子71公斤級台灣好手甘家葳，今天以5比0輕取馬來西亞選手晉級4強，也提前保底銅牌。

杭州亞運 印度

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