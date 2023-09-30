杭州亞運／台女足1比2不敵烏茲別克 連2屆無緣4強

杭州亞運女子足球今天進行8強賽，台灣女足和烏茲別克鏖戰到延長加賽後仍以1比2落敗，無緣連續2屆闖進4強，賽後球員們也都淚灑球場。中新社

杭州亞運 女子足球 今天進行8強賽，台灣女足和烏茲別克鏖戰到延長加賽後仍以1比2落敗，無緣連續2屆闖進4強，賽後球員們也都淚灑球場。

亞運女足8強籤表出爐後，台灣女足其實運氣不差，扣除幾乎不參加國際賽、沒有世界排名的北韓 以外，排名第50名的烏茲別克是8支球隊當中最低的，而台灣則是排在第38名。

上半場雙方攻勢旗鼓相當，儘管台灣女足獲得較多的控球時間，但烏茲別克採取突擊方式搶攻，雙方都沒能攻破球門以0比0平手。

下半場開賽後，烏茲別克的卡比布拉娃（Diyorakhon Khabibullaeva）在第52分鐘靠頭錘率先破網助球隊以1比0領先。

比賽進行到第82分鐘，台灣女足獲得一次12碼罰球的機會，結果由李綉琴操刀卻直接踢歪沒能扳平比數；幸好在4分鐘後，烏茲別克的後衛在禁區解球失誤，直接被蘇育萱在禁區內起腳勁射破門，雙方戰成1比1平手。

正規時間90分鐘踢完後雙方進入延長賽，在第101分鐘時，烏茲別克隊長卡拉琪克（Lyudmila Karachik ）在接獲隊友大腳傳球到前場後，自己1打2並靠著精湛的腳法突破台灣女足的後防，直接傳到禁區由跟進的隊友佐伊諾娃（Umida Zoirova）插中射門，台灣女足又以1比2落後。

儘管剩餘時間台灣女足積極搶攻，無奈都功虧一簣遭到化解，最終止得黯然吞下敗仗。亞運從1990年起設有女子足球項目，台灣共拿下過1面銅牌、3次第4名。