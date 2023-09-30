杭州亞運／台「梁李配」網球女雙奪銀 體會「第2名心情」閃爍淚光

梁恩碩／李亞軒30日直落二不敵詹詠然／詹皓晴，拿下女雙銀牌。（記者季相儒／攝影）

中華隊在杭州亞運 網球女雙場上「金包銀」，詹家姊妹收穫金牌，梁恩碩／李亞軒帶回銀牌，李亞軒行前雖沒預期打進金牌戰，但銀牌的遺憾還是讓她一度閃爍淚光，反問起：「你知道第二名的心情嗎？」

李亞軒拚了9年，首度拿到亞運入場券，與梁恩碩搭檔女雙在籤表上一路挺進，金牌戰面對詹詠然／詹皓晴，以4：6、3：6落敗，兩人收下一面銀牌。

李亞軒賽後微微閃爍淚光，混合採訪區碰到國際通訊社的英文訪問時流利的英文應答，再往前看到台灣媒體時，先是擔心：「唉唷！怎麼講中文，突然又想哭。」

梁恩碩／李亞軒30日直落二不敵詹詠然／詹皓晴，拿下女雙銀牌。（記者季相儒／攝影）

光是打進金牌戰，已經在李亞軒意料之外，她說：「本來預計只有4強，畢竟第1種子（楊釗煊／王欣瑜）就放在那邊，我們兩個又不在百名內，但第一種子受傷，其實我們也覺得很可惜，因為我們很少可以和百名的選手對抗。」

李亞軒坦言，真的很想贏下這場金牌戰，「但姐姐們打太好，無計可施，都已經打在線上了。」兩人今天擬定許多戰術和計畫，但沒能成功，「真的沒辦法，就是下一次再繼續努力。」梁恩碩也提到，比賽一開始還能膠著拉鋸，但很多機會都差了一點、沒能拿下，「打到這個階段了，告訴自己不管輸贏，做好自己該做了。」

梁恩碩還有更緊急的任務，就是對這場敗仗暫時失憶，轉戰混雙金牌戰，「先趕快把這場忘掉，盡力拿下金牌，不留遺憾。」