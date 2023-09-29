杭州亞運╱中國隊金牌過百 游泳28金收場創造歷史

女子50米蝶泳決賽，中國選手張雨霏（右）與日本選手池江璃花子在比賽後，張雨霏(右)以25秒10的成績獲得冠軍並創造新的亞運會紀錄，池江璃花子(左)獲得季軍。新華社

杭州亞運 29日賽事上，中國隊收穫15枚金牌，創造歷史的中國「泳軍」貢獻了其中的4枚，功臣分別是張雨霏、覃海洋、徐嘉余和李冰潔。值得一提的是，覃海洋獲得的男子50米蛙泳金牌，是中國代表團在本屆亞運會上斬獲的第100枚金牌。

杭州亞運會游泳項目結束，中國游泳隊最終以28金21銀9銅笑傲群英，打破了廣州亞運會上24金的歷史最佳戰績。張雨霏、覃海洋分別斬獲六金和五金。

中國田徑在首個比賽日迎來「開門紅」，收穫了5枚金牌中的4金。女子20公里競走比賽中，楊家玉在跑鞋掉了的情況下在終點線前超過隊友馬振霞，將金牌收入囊中，中國隊實現了這個項目的亞運六連冠。張俊奪得男子20公里競走金牌，幫助中國隊收穫該項目的亞運五連冠。

中國隊在女子鏈球比賽中優勢同樣明顯，王崢、趙傑「一老一新」分別以71米53和69米44的成績分獲冠亞軍。名將鞏立姣在女子鉛球比賽中以19米58的成績實現亞運三連冠。

備受期待的男、女百米比賽，中國選手在預賽中都發揮出色，謝震業和陳冠鋒分別跑出10秒07和10秒36的成績，晉級半決賽。葛曼棋以11秒17的個人今年最好成績晉級女子百米決賽，老將韋永麗11秒35同樣輕鬆晉級。

體操賽場當天決出最後5個單項冠軍，中國隊收穫3金。在此前的女子個人全能決賽中三次掉槓的章瑾克服心理壓力，以出色的發揮奪得女子自由操金牌。名將鄒敬園在男子雙槓比賽中成功衞冕，新晉男子個人全能冠軍張博恆在單槓比賽中再獲一金。日本 體操隊終於「開張」，收穫女子平衡木和男子跳馬兩金。

射擊項目當天決出4金，中國隊和印度 隊平分秋色。男子50米步槍三姿個人決賽中，20歲的中國小將杜林澍在一度落後對手近3環的情況下大逆轉奪冠，奪得金牌。印度隊則在這個項目上展現了超群的團隊實力，以1769環的成績打破了1761環的原世界紀錄，拿下團體冠軍。中國隊以1736環的成績成功拿到女子10米氣手槍團體項目金牌。

網球女單決賽是中國「金花德比」，最終鄭欽文直落兩盤以6:2、6:4戰勝隊友朱琳。

獎牌榜上，中國代表團以105金63銀32銅領跑。日本代表團當天表現出色，單日拿下9金，以27金35銀37銅反超韓國代表團排名第二，後者目前有26金28銀48銅入帳。