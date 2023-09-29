杭州亞運／發燒39.4℃也要完賽 張雨霏奪女子50米自由泳金牌

中國游泳選手張雨霏28日以24秒26的成績，獲得女子50米自由泳冠軍，並創造新的亞運會紀錄。（新華社）

中國游泳選手張雨霏發燒了，攝氏39.4度，但她沒有放棄比賽，而是選擇繼續戰鬥，28日以改寫賽會紀錄的方式贏得女子50米自由泳冠軍，摘取她在本屆杭州亞運 會的第五金。

誰不是發燒了渾身發軟，張雨霏卻像往常一樣，鬥志昂揚地出現在比賽中，按照正常的比賽模式熱身、上場、出發、游進、憋氣、積極觸壁，新的賽會紀錄。整個比賽流程一絲不苟，完全看不出她的虛弱無力。

站上冠軍領獎台，張雨霏和頒獎嘉賓羅雪娟熱情相擁，向觀眾微笑致意，認真地與全場合唱國歌，看起來生龍活虎，只是臉上帶著高燒後的紅暈。

中國游泳選手張雨霏28日獲得女子50米自由泳冠軍。（新華社）

其實在27日，張雨霏就已經開始嗓子疼、吞咽困難，說話費勁了，但她堅持完成預賽和決賽比賽、走混採區接受媒體採訪、參加新聞發布會、興奮劑檢查、放鬆訓練等一系列工作後，回到亞運村已接近晚上12點了，次日還要早起準備預賽。

開賽的每一天，她都是這樣度過的。連續參賽和高強度競爭，導致她的疲勞堆積、抵抗力下降，最終引發不適。

賽前有日本媒體好奇，雅加達亞運會時，池江璃花子憑藉6金獲得賽會最有價值運動員（MVP），張雨霏在杭州參加7個項目的意義是為了超越池江嗎？

他們沒有看到，這已經是張雨霏兩個月來出戰的第三場世界大賽 了。福岡游泳世錦賽，她奪得女子100米蝶泳冠軍，收穫個人世錦賽首金，還為了確保男女4X100米混合泳接力金牌，放棄爭取主項200米蝶泳的冠軍。緊接著的成都大運會，她參加9個項目獲得9枚金牌、8次打破賽會紀錄。

中國游泳選手張雨霏頂著高燒出賽，拿下女子50米自由泳冠軍。（新華社）

來到杭州，張雨霏計畫在亞運會參加7個項目的角逐，還給自己設定了目標，衝擊世界紀錄和亞運會MVP。

「只要我游出自己的成績，就沒人贏得了我。我是在和自己賽跑。既然我有爭取多枚金牌的能力，我就覺得可以去競爭一下MVP。」

其實，張雨霏的目標並不限於杭州亞運會金牌或者MVP，而是巴黎奧運 會。

「今年以來的比賽，我都是對標巴黎奧運會來準備的。每次比賽都要參加多個項目，每天都能看到我出場，每一場都是（游）兩三槍，就是要鍛鍊自己持續作戰的能力。明年巴黎奧運會上如果出現某種情況，我才知道怎樣更好地應對。」

發燒為什麼不退賽？張雨霏的回答很簡單：「為了這一屆亞運會，我準備了五年，我們國家和那麼多人也準備了那麼長時間，所以，只要能夠堅持，我就一定會繼續作戰！」

29日是亞運會游泳比賽最後一個比賽日，張雨霏在女子50米蝶泳以預賽第一的身分晉級決賽。且看她晚上再戰，只要她出現在賽場上，就是勝利。