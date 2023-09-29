杭州亞運／打不過印度網球傳奇 許育修、詹皓晴混雙奪銅
當地時間29日早上剛拿下杭州亞運男雙金牌，許育修休息不到2小時就和混雙搭擋詹皓晴合體，寶島組合4強面對列第2種子的印度組合博薩萊（Rutuja Sampatrao Bhosale）／巴帕納（Rohan Bopanna）陷入苦戰，首盤只拿1局，第二盤雖扳平，但決勝的「超級搶10」沒能上演逆轉勝，無緣上演混雙金牌戰「內戰」。
43歲的巴帕納戰功彪炳，2017年法網混雙奪冠，上屆雅加達亞運男雙登頂，本月美網還剛打進決賽，締造大滿貫打進決賽的最年長選手紀錄，是印度網壇傳奇人物。
今天面對強敵，寶島組合首盤只有守住第一個發球局，接續被對手連下6局，以1：6失守。
第二盤寶島組合連破對手發球局，以6：3扳平盤數，可惜「超級搶10」沒能逆轉，以4：10錯過金牌戰門票，沒能和梁恩碩／黃琮豪金牌戰會師。
無緣單日2勝，許育修坦言身體還是有點負擔，尤其剛從羅馬尼亞打完台維斯盃，歐洲回台才2天就出發到杭州，「但很開心男雙金牌、混雙銅牌，身體有撐住。」接續他就要轉往上海，參加下周登場的上海名人賽。
中華網球隊歷屆亞運最佳成績是2010年廣州亞運的2金1銀1銅，今年5面獎牌入袋，加上女雙和男雙包攬雙金，確定締造單屆個人賽最佳紀錄，混雙梁恩碩／黃琮豪若奪金更將囊括雙打3金。
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