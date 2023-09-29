我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉預收租屋押金詐20多萬 南加華女被捕

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

杭州亞運／打不過印度網球傳奇 許育修、詹皓晴混雙奪銅

亞運採訪團／杭州即時報導
許育修（左）混雙4強賽和搭檔詹皓晴得分後擊掌慶祝。（亞運採訪團／杭州攝影）
許育修（左）混雙4強賽和搭檔詹皓晴得分後擊掌慶祝。（亞運採訪團／杭州攝影）

當地時間29日早上剛拿下杭州亞運男雙金牌，許育修休息不到2小時就和混雙搭擋詹皓晴合體，寶島組合4強面對列第2種子的印度組合博薩萊（Rutuja Sampatrao Bhosale）／巴帕納（Rohan Bopanna）陷入苦戰，首盤只拿1局，第二盤雖扳平，但決勝的「超級搶10」沒能上演逆轉勝，無緣上演混雙金牌戰「內戰」。

43歲的巴帕納戰功彪炳，2017年法網混雙奪冠，上屆雅加達亞運男雙登頂，本月美網還剛打進決賽，締造大滿貫打進決賽的最年長選手紀錄，是印度網壇傳奇人物。

許育修（左）混雙4強賽發球，詹皓晴在網前。（亞運採訪團／杭州攝影）
許育修（左）混雙4強賽發球，詹皓晴在網前。（亞運採訪團／杭州攝影）

今天面對強敵，寶島組合首盤只有守住第一個發球局，接續被對手連下6局，以1：6失守。

第二盤寶島組合連破對手發球局，以6：3扳平盤數，可惜「超級搶10」沒能逆轉，以4：10錯過金牌戰門票，沒能和梁恩碩／黃琮豪金牌戰會師。

無緣單日2勝，許育修坦言身體還是有點負擔，尤其剛從羅馬尼亞打完台維斯盃，歐洲回台才2天就出發到杭州，「但很開心男雙金牌、混雙銅牌，身體有撐住。」接續他就要轉往上海，參加下周登場的上海名人賽。

中華網球隊歷屆亞運最佳成績是2010年廣州亞運的2金1銀1銅，今年5面獎牌入袋，加上女雙和男雙包攬雙金，確定締造單屆個人賽最佳紀錄，混雙梁恩碩／黃琮豪若奪金更將囊括雙打3金。

印度 杭州亞運 法網

上一則

MLB／美聯塞揚獎大熱門 柯爾防禦率王幾乎到手

下一則

杭州亞運／發燒39.4℃也要完賽 張雨霏奪女子50米自由泳金牌

延伸閱讀

印度男腹痛就醫 醫師開刀驚見螺絲、鈕扣等60種異物

印度男腹痛就醫 醫師開刀驚見螺絲、鈕扣等60種異物
杭州亞運／台第5金 許育修、莊吉生網球男雙奪冠寫歷史

杭州亞運／台第5金 許育修、莊吉生網球男雙奪冠寫歷史
杭州亞運／台灣內戰來了 網球女雙確定包辦金牌銀牌

杭州亞運／台灣內戰來了 網球女雙確定包辦金牌銀牌
美網／大爆冷…張之臻復仇 逆轉拍下第5種子魯德

美網／大爆冷…張之臻復仇 逆轉拍下第5種子魯德

熱門新聞

中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
北韓選手打破傳統，拒絕看向南韓國旗。(新華社)

杭州亞運／頒獎典禮好尷尬…北韓「銀恨」拒看南韓國旗

2023-09-26 07:57
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

2023-09-25 08:27

杭州亞運／南韓一哥爆冷輸泰小將 球拍摔到變形拒握手

2023-09-25 23:39
杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

2023-09-25 14:19

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了