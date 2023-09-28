杭州亞運／台第5金 許育修、莊吉生網球男雙奪冠寫歷史

莊吉生（左）和許育修勇奪杭州亞運男雙金牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）

中華代表團杭州亞運 第5面金牌出爐。中華網將許育修／莊吉生今天（29日）男雙金牌戰面對印度 組合米內尼（Saketh Myneni）／拉馬納坦（Ramkumar Ramanathan），在現場此起彼落的中文「加油」聲中率先突破，最終以兩個6：4勇奪台灣史上第一面亞運男雙金牌。

中華隊過去亞運男雙2度奪銅，分別是1998年曼谷亞運林秉超／陳志榮、2010年廣州亞運易楚寰／李欣翰，許育修和莊吉生昨天打進金牌戰已寫隊史新猷，今天面對印度組合，首盤第5局率先破發，且沒被逼出任何破發點，順利以6：4先下一城。

許育修首度參加亞運就創網球隊歷史。（特派記者季相儒／杭州攝影）

第二盤第3局，許莊配比數40：15領先，可惜2個破發點都沒拿下；雙方一路保發到4：4，第9局寶島組合再逼出2個破發點，這次莊吉生在第2個機會網前截擊得手，破發成功後忍不住單膝跪地握拳慶祝。

第10局的「賽末發球局」由莊吉生發球，寶島組合連下3分，第一個「冠軍點」莊吉生的發球就讓對手回球出界，6：4奪勝後兩人開心撞胸慶祝，迎接中華網球隊杭州亞運第一面金牌。

莊吉生（左）和許育修勇奪杭州亞運男雙金牌。（特派記者季相儒／杭州攝影）

中華網球隊上屆雅加達亞運奪下1銀1銅，團隊亞運奪牌累積7金、7銀、11銅，今年單打雖沒能挑戰頒獎台，但雙打大爆發，6組選手有5組確定奪牌，男雙先開紅盤，女雙明天金牌戰上演「寶島內戰」，確定進帳1金、1銀，今天稍晚兩組混雙梁恩碩／黃琮豪和詹皓晴／許育修也將分頭搶金牌戰門票。