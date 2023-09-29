杭州亞運／20歲高顏值小將出水 泳帽掉了成「水鬼」

中國選手費立緯在比賽中，他以7分49秒90的成績獲得亞軍。(新華社)

26日晚的男子1500米自由泳決賽，中國20歲的高顏值小將費立緯火了，不是因為拿金牌，而是泳帽掉了。這位來自杭州的大男孩率先觸壁後，出現了啼笑皆非的一幕：出水的瞬間，費立緯的長髮幾乎遮住了整張臉，像極「水鬼」。

很難想像，掉泳帽這樣的一幕會發生在亞運游泳決賽現場，以至於坐在看台上的費立緯媽媽都忍不住吐槽：「還好只是帽子掉了，要是泳鏡掉了，真的要笑死人了。如果泳帽不掉，還可以再快一點。」

她還隔空給費立緯下了指令：800米比賽前一定要把頭髮剃掉。

中國選手費立緯在比賽後，他以7分49秒90的成績獲得亞軍。(新華社)

「訓練也掉過，經常掉，反正不管800米自由泳之前，頭髮剪不剪，泳帽一定要戴兩層，掉了還能有一層。」對於比賽中掉泳帽的插曲，費立緯這樣笑著回應，言語中表達了寧可戴兩層泳帽，也不改變帥氣髮型的決心。

27日，有網友曬出費立緯在運動員村理髮的照片。很快，就有細心的網友調侃：「這剪了跟沒剪有很大區別麼？」「你看鏡子，後面的頭髮短了很多」，另一位網友回覆說。

剪掉頭髮是「聽媽媽的話」，「剪了個寂寞」是費立緯最後的倔強。

28日的800米自由泳決賽，理髮後的費立緯在100米處升至第二，不過領先的韓國選手金禹旻沒有給他任何機會，最終費立緯獲得亞軍。

賽後，此前掉泳帽和剪頭髮的插曲自然也引起不少媒體關注。

中國選手費立緯出水的鏡頭讓觀眾噴笑。（取材自微博）

「我也不知道村裡能剪頭，泳帽掉了之後，很多人跑過來跟我說，村裡可以剪，我才去找村裡的托尼老師剪的。」「剪得挺滿意的，我自己滿意比較重要。理髮最高境界，不就是修一下嘛。」在混採區，費立緯侃侃而談。

今年20歲的費立緯是中國隊一顆冉冉升起的中長距離自由泳新星，在杭州亞運 前的全國游泳冠軍賽上，他在男子800米和1500米自由泳中折桂，展現出不俗的實力。

「結果還是略有遺憾吧，落後的時候我也聽到大家的加油助威聲，我也嘗試著去追隔壁的韓國選手，但是差一點。有遺憾，希望下次可以贏回來。」費立緯說。