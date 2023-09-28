杭州亞運／哪怕跳馬奪第4「丘媽」也是人氣王

丘索維金娜在比賽中。(新華社)

28日的黃龍體育中心體育館，狹窄的混合採訪區擠進了數百名記者，里三層外三層，所有人都在等「丘媽」。

剛剛結束的體操女子跳馬決賽中，48歲的丘索維金娜以0.15分的微弱差距，與銅牌失之交臂。當「第四名」的成績出現在大屏，「丘媽」眼中閃過一絲落寞。

「丘媽」確實想要這枚獎牌。她以資格賽第五的成績進入決賽，當時她說：「決賽我要上難度，要爭取奪牌。」

前半句，「丘媽」做到了。決賽中她的第一跳，難度分達到5.0，超過自己資格賽4.0分的難度。後半句，「丘媽」盡力了……

丘索維金娜在比賽中。(新華社)

時間倒回到中午，離女子跳馬決賽還有近兩個小時。「丘媽」出現在跳馬區，她身穿綠色體操服，幹練的短髮上扎了個小髮髻。

哪怕在熱身，攝影記者的「長槍短炮」也時刻對著她。哪怕在試跳，現場觀眾的吶喊歡呼也沒中斷過。

每跳完一次，「丘媽」都會跑到教練身邊看回放，分析動作，調整位置；她也會盤腿坐在地上，看對手跳，特別是中國隊的虞琳敏，朝鮮隊的金善香、安昌玉，因為這三人是她爭奪獎牌的主要對手。

15時許，女子跳馬決賽開始。丘索維金娜最後一個出場。此前，安昌玉已經得到14.049的高分，暫列第一。

「丘媽」第一跳，起跑，加速，騰躍，落地時往後退了一小步，13.533分。

第二跳，騰躍落地的瞬間，她往後跳了一步，13.233分。

兩跳平均13.383分，排名第四。「丘媽」遺憾的眼神很快從大屏上移開，她迅速調整情緒，分別去擁抱了前三名，微笑著向她們表示祝賀。

丘索維金娜向觀眾致意。(新華社)

之後，「丘媽」走出賽場，走向混合採訪區。當數百部手機和錄音筆同時伸向她時，「丘媽」突然一怔，本能地後退一步。「哇哦！」她發出驚嘆，她沒想到會有那麼多人。

「無緣獎牌，遺憾麼？」記者問。

「有點可惜，畢竟差點登上領獎台，但現在我已經從剛才的氛圍中走出來了。生活不會就此結束，我還將繼續前進。」「丘媽」表情恬淡，「通過這場比賽，我更加明確了一點，那就是在奧運資格賽前，自己還要在哪些方面改進。」

畢竟，巴黎奧運 才是「丘媽」的大目標，那將會是她的第九屆奧運。「我甚至比以前更加充滿能量！」

當記者請她給年輕運動員送幾句寄語時，「丘媽」思考了片刻：「我想對她們說，最重要的是保持健康，不要受傷，一定要多微笑，從自己熱愛的事業中得到快樂。」

健康、樂觀、熱愛，這也許正是「丘媽」的「常青」秘訣。