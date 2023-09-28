杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年
桐廬馬術中心賽場中央，馬來西亞國歌奏響，這位站在冠軍領獎台上的43歲老騎手綻放出了一個平和而明亮的微笑。
來自馬來西亞的安巴克在杭州亞運馬術盛裝舞步項目個人賽上奪得金牌。而這一刻，他等了足足25年。
1998年，泰國曼谷。18歲的安巴克曾代表馬來西亞首次站上亞運馬術賽場。那一年，他和隊友一起為馬來西亞奪得了一枚盛裝舞步團體銀牌。此後，他在多屆亞運登上了領獎台，但卻從未站在最高處。
「今天對我來說太重要了，我的妻子、孩子在場邊目睹了這一刻，這是一場永遠值得回憶的比賽。我等這枚金牌已經25年了，以前我只獲得過銅牌和銀牌。」安巴克不僅實現了個人突破，也贏得了馬來西亞馬術項目的第一塊亞運金牌。
可能只有安巴克自己，才知道這25年意味著什麼。「這是很長的一段路，途中有非常多的困難，」安巴克回憶道，「大約10歲的時候，我就開始騎馬。我想，‘熱愛’可能是讓我一直參加比賽並堅持到現在的最大動力。」
儘管經歷了漫長的等待，但最終拿到金牌的安巴克並未落淚、也沒有展現出太多激動的神情，彷彿此前的25年，早已為今天的一切做好了所有準備。頒獎儀式結束後，他巡場兩周，並與團隊里的伙伴一一擁抱擊掌慶祝。
在混採區，安巴克用十分平靜的語調回答了每一位記者的提問。談及參賽感受時，安巴克將注意力放在了並肩作戰的馬匹上：「感覺真的很好，雖然因為高溫和連續三天的比賽，我的馬有點累。與其他馬相比，牠是一匹老馬，但毫無疑問，今天盡了全力。」
當被問及下一個25年是否還會繼續練馬術時，這位老將表示：「如果我的身體狀況允許，可能會繼續訓練下去，但不一定。而且現在我有了家人和孩子，訓練和離家都並不容易。」
在賽後採訪快結束時，安巴克的妻子和孩子們衝進了混採區和他擁抱。「爸爸，你做到了！」3歲的小兒子在安巴克耳邊喊道。
夕陽落入遠山，閃光燈外，安巴克與家人相擁著離開了賽場。
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