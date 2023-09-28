杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

桐廬馬術中心賽場中央，馬來西亞國歌奏響，這位站在冠軍領獎台上的43歲老騎手綻放出了一個平和而明亮的微笑。

來自馬來西亞的安巴克在杭州亞運 馬術盛裝舞步項目個人賽上奪得金牌。而這一刻，他等了足足25年。

1998年，泰國 曼谷。18歲的安巴克曾代表馬來西亞首次站上亞運馬術賽場。那一年，他和隊友一起為馬來西亞奪得了一枚盛裝舞步團體銀牌。此後，他在多屆亞運登上了領獎台，但卻從未站在最高處。

馬來西亞安巴克（中）、香港選手蕭穎瑩（左）、印度選手阿努什·阿加瓦拉在頒獎台上合影。(新華社)

「今天對我來說太重要了，我的妻子、孩子在場邊目睹了這一刻，這是一場永遠值得回憶的比賽。我等這枚金牌已經25年了，以前我只獲得過銅牌和銀牌。」安巴克不僅實現了個人突破，也贏得了馬來西亞馬術項目的第一塊亞運金牌。

可能只有安巴克自己，才知道這25年意味著什麼。「這是很長的一段路，途中有非常多的困難，」安巴克回憶道，「大約10歲的時候，我就開始騎馬。我想，‘熱愛’可能是讓我一直參加比賽並堅持到現在的最大動力。」

儘管經歷了漫長的等待，但最終拿到金牌的安巴克並未落淚、也沒有展現出太多激動的神情，彷彿此前的25年，早已為今天的一切做好了所有準備。頒獎儀式結束後，他巡場兩周，並與團隊里的伙伴一一擁抱擊掌慶祝。

在混採區，安巴克用十分平靜的語調回答了每一位記者的提問。談及參賽感受時，安巴克將注意力放在了並肩作戰的馬匹上：「感覺真的很好，雖然因為高溫 和連續三天的比賽，我的馬有點累。與其他馬相比，牠是一匹老馬，但毫無疑問，今天盡了全力。」

當被問及下一個25年是否還會繼續練馬術時，這位老將表示：「如果我的身體狀況允許，可能會繼續訓練下去，但不一定。而且現在我有了家人和孩子，訓練和離家都並不容易。」

在賽後採訪快結束時，安巴克的妻子和孩子們衝進了混採區和他擁抱。「爸爸，你做到了！」3歲的小兒子在安巴克耳邊喊道。

夕陽落入遠山，閃光燈外，安巴克與家人相擁著離開了賽場。