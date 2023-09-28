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亞運男籃／不敵長城 中華隊22分差吞敗

特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華隊阿巴西反手上籃。(特派記者季相儒／杭州攝影)
中華隊阿巴西反手上籃。(特派記者季相儒／杭州攝影)

中華男籃隊今天和地主中國隊強碰，形同分組龍頭的8強爭奪戰，戰況卻一面倒，中華隊進攻當機、防守多次漏掉張鎮麟，第三節最多陷入23分落後，第四節差距也無法縮小，最終以67：89吞敗。

備受矚目的「海峽大戰」安排在杭州亞運新場館奧體中心體育場，可容納1萬8000名觀眾的場館幾乎滿座，場外還有不少球迷逢人就問「可以讓票嗎」。

首節中華隊在曾文鼎飆進外線下，一度取得7：5領先，但地主連拿9分逆轉；中華隊在阿提諾籃下放進、阿巴西飆進外線下追到12：14，但連番失誤遭中國隊換成分數，首節陷入12：23落後。

中華隊第四節直到8分16秒才靠盧峻翔外線打破得分荒，但地主張鎮麟和趙繼偉接連飆進外線，讓中華隊最多陷入15：34劣勢。接續中華隊雖在林庭謙外線、阿巴西強攻下打出一波12：3反撲，差距縮小到27：36，但地主節末又連拿6分，半場中華隊仍以27：42落後。

第三節成地主「飛人」張鎮麟的灌籃秀，7分08秒他先從中路飛身灌進2分，4分39秒再和趙繼偉合作完成空中第一時間灌籃連線，讓奧體中心體育館球迷全場沸騰。中國隊在張鎮麟兩灌帶動下，最多取得65：42領先，中華隊雖靠阿巴西和林庭謙單節合計3顆三分球，將比數追到50：67，地主朱俊龍的外線破網讓差距再回到20分。

阿提諾第三節的壓哨外線雖將比分追近到53：70，第四節差距仍維持兩位數，最終地主就以89：67留下勝利。

中華隊預賽和地主中國、香港和蒙古隊位於B組，分組第一可直接晉級8強，分組二、三將交叉對決，爭取最後8強資格；中華隊首戰擊敗香港，今天在形同分組龍頭之爭不敵地主，後天晚上8點的分組最終戰將碰蒙古。

中華隊曾祥鈞中距離出手。(特派記者季相儒／杭州攝影)
中華隊曾祥鈞中距離出手。(特派記者季相儒／杭州攝影)
劉錚快速推進。(特派記者季相儒／杭州攝影)
劉錚快速推進。(特派記者季相儒／杭州攝影)
中華隊教頭桑茂森。(特派記者季相儒／杭州攝影)
中華隊教頭桑茂森。(特派記者季相儒／杭州攝影)
阿提諾禁區強勢攻擊籃框。(特派記者季相儒／杭州攝影)
阿提諾禁區強勢攻擊籃框。(特派記者季相儒／杭州攝影)

巴西 香港 杭州亞運

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