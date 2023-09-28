亞運體操／台李智凱化身搶錢奶爸 金牌獻父親也給兒子
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌，5年後的「鞍馬王子」李智凱多了父親的身份出征杭州亞運，今天順利完成2連霸，這面金牌他不但獻給壽星爸爸，也是送給剛周歲不久的兒子，他笑說：「爸爸做到了！」
李智凱今天搬出和上月成都世大運3連霸的同樣動作上陣，「完美落地」後獲得15.500分，難度6.5分、執行分9.000分都和成都世大運相同，獎牌成色也是同樣的金色。
李智凱透露，原本想做難度更高的動作，但一起跳出現一點點失誤，當下盡快調整，電光火石間也決定先以完整做完動作為主，最後做出和世大運一樣的套路，「上場的時候做得當下，做了一些調整，做得和世大運一樣，分數出來也有嚇到，和世大運一樣的分數。」
這面金牌對李智凱也有不同意義，他笑說：「今天這個日子真的滿剛好，教師節，也是爸爸的生日，這份（金牌）禮物算是獻給爸爸，也是給孩子一個很重要的禮物，不只是出國征戰，也是告訴他，爸爸做到了！」
升格父親的李智凱務實說，今年尋求連霸除背負自己和外界期待，還有要「賺奶粉錢的壓力」，給自己更多期許，「能完成很不容易，前半年的跌跌撞撞，下半年得到一些收穫，滿值得的。」
根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金、銀、銅牌得主分別可獲得300萬（約9.6萬美元）、150萬（約4.8萬美元）和90萬（約2.9萬美元），主流運動田徑、游泳和體操加碼1.5倍，金牌可拿450萬元（約14.5萬美元）。
上一則
杭州亞運／台灣內戰來了 網球女雙確定包辦金牌銀牌
下一則
FB留言