我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

NBC：聯邦托兒補助停止 衝擊雙薪家庭與職業婦女

亞運體操／台李智凱化身搶錢奶爸 金牌獻父親也給兒子

特派記者曾思儒／杭州即時報導
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。(特派記者季相儒／攝影)
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。(特派記者季相儒／攝影)

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌，5年後的「鞍馬王子」李智凱多了父親的身份出征杭州亞運，今天順利完成2連霸，這面金牌他不但獻給壽星爸爸，也是送給剛周歲不久的兒子，他笑說：「爸爸做到了！」

李智凱今天搬出和上月成都世大運3連霸的同樣動作上陣，「完美落地」後獲得15.500分，難度6.5分、執行分9.000分都和成都世大運相同，獎牌成色也是同樣的金色。

李智凱透露，原本想做難度更高的動作，但一起跳出現一點點失誤，當下盡快調整，電光火石間也決定先以完整做完動作為主，最後做出和世大運一樣的套路，「上場的時候做得當下，做了一些調整，做得和世大運一樣，分數出來也有嚇到，和世大運一樣的分數。」

這面金牌對李智凱也有不同意義，他笑說：「今天這個日子真的滿剛好，教師節，也是爸爸的生日，這份（金牌）禮物算是獻給爸爸，也是給孩子一個很重要的禮物，不只是出國征戰，也是告訴他，爸爸做到了！」

升格父親的李智凱務實說，今年尋求連霸除背負自己和外界期待，還有要「賺奶粉錢的壓力」，給自己更多期許，「能完成很不容易，前半年的跌跌撞撞，下半年得到一些收穫，滿值得的。」

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金、銀、銅牌得主分別可獲得300萬（約9.6萬美元）、150萬（約4.8萬美元）和90萬（約2.9萬美元），主流運動田徑、游泳和體操加碼1.5倍，金牌可拿450萬元（約14.5萬美元）。

上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天...
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。(特派記者季相儒／攝影)
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天...
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。(特派記者季相儒／攝影)
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天...
上屆雅加達亞運奪下鞍馬金牌的「鞍馬王子」李智凱，杭州亞運挑戰史無前例2連霸，今天扛著壓力「完美落地」後開心比出大愛心，最終以15.500分完成衛冕，締造台灣體操史新頁，也為中華代表團帶回杭州亞運第3金。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運

上一則

杭州亞運／台灣內戰來了 網球女雙確定包辦金牌銀牌

下一則

亞運電競／拚滿7盤銀恨…台向玉麟《快打旋風》惜敗南韓

延伸閱讀

亞運圍棋／許皓鋐神逆轉被封「許仙」柯潔嘆：打擊很大

亞運圍棋／許皓鋐神逆轉被封「許仙」柯潔嘆：打擊很大
亞運圍棋／中媒納悶「誰啊？」許皓鋐黑馬奪金達成夢想

亞運圍棋／中媒納悶「誰啊？」許皓鋐黑馬奪金達成夢想
杭州亞運／鞍馬連霸成功 台李智凱奪金翻出空前紀錄

杭州亞運／鞍馬連霸成功 台李智凱奪金翻出空前紀錄
杭州亞運／連斬世界前3 許皓鋐圍棋奪金 中國棋王柯潔銀恨

杭州亞運／連斬世界前3 許皓鋐圍棋奪金 中國棋王柯潔銀恨

熱門新聞

中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
北韓選手打破傳統，拒絕看向南韓國旗。(新華社)

杭州亞運／頒獎典禮好尷尬…北韓「銀恨」拒看南韓國旗

2023-09-26 07:57
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

2023-09-25 08:27

杭州亞運／南韓一哥爆冷輸泰小將 球拍摔到變形拒握手

2023-09-25 23:39
杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

2023-09-25 14:19

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設