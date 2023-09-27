MLB／大谷翔平下季落腳何隊？3原因指向道奇

天使球星大谷翔平。（美聯社）

媒體報導，根據各方消息，洛杉磯道奇 隊是目前最有可能簽下大谷翔平 的熱門隊伍，有3項原因。

哥倫比亞廣播公司（CBS）運動網指出，隨著美國職棒大聯盟球季進入尾聲，一場眾所注目的激烈競賽正要上演，它不是世界大賽，而是大谷翔平即將成為自由球員。

大谷翔平今年29歲，自2018年挑戰大聯盟以來，效力洛杉磯天使 隊六年，今年球季結束之後，他將結束與天使隊的合約關係，成為自由球員，意即各隊都能提出條件，設法與他簽約。

CBS運動網指出，儘管大谷翔平近日開刀治療手肘，預計2024年球季可以打擊、2025年球季才能恢復投球，但球界人士預料，大谷仍將獲得一筆5億美元天價合約。

報導說，根據多支球隊高層的消息，洛杉磯道奇隊是目前最有機會簽下大谷的熱門隊伍。首要原因是道奇已第三度追求大谷。從大谷高中時，道奇就密切注意，有意在大谷高中畢業後就簽下他。

道奇一直對大谷保持興趣，但大谷後來選擇先加入日本職棒，在日本火腿鬥士隊效力5年球季之後，宣告挑戰美國職棒時，道奇隊再度爭取大谷，也是少數幾支最後與大谷面談的球隊，但最後大谷選擇加入天使。

報導評估，第二個原因是從過去的交易補強紀錄顯示，道奇早就做好準備。去年球季結束之後，道奇沒有大手筆積極補強，目的可能是保留資源，為了大谷這一張鉅額合約做好放手一搏的準備。

最後一個原因則是球員挑選球隊的幾個偏好，競爭力與主場位置，這兩點道奇隊都符合條件。大谷翔平曾一再表示，想要贏得世界大賽冠軍，而道奇隊在2020年曾拿下一次，且一直保持高檔戰力。

大谷翔平六年前首次赴美，挑選球隊時以西岸球隊為主要考量，最後進入決選的七隊，包括道奇、天使、教士、巨人、水手、遊騎兵、小熊，有六隊分在西區。如果他的偏好不變，道奇仍有優勢。