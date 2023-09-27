杭州亞運60歲科威特射擊名將摘金 激勵李孟遠更想拚

60歲科威特名將芮希迪（Abdullah Al-Rashidi），曾在東京奧運奪得銅牌。（美聯社）

60歲科威特名將芮希迪今天杭州亞運 射擊男子定向飛靶決賽，繳出滿靶60分摘金，追平世界紀錄，令李孟遠相當敬佩，李孟遠說，接下來將爭取奧運門票，「沒有成績，就繼續拚下去」。

李孟遠從小跟隨爸爸進出靶場，後來也走上射擊這條路，李孟遠在2010年廣州亞運那年，還未滿16歲，就成為亞運國手，亞運初體驗以34名作收，2018年再戰雅加達亞運，名列第22名。

台灣選手李孟遠27日午後在杭州亞運射擊男子定向飛靶決賽中獲得第5名，賽後他向眾人揮手致意。中央社

李孟遠為老國手蔡白生徒弟，而蔡白生過世後，少了師傅作為靠山，讓他一度無心練習，直到在爸爸鼓勵下，他才重回重返射擊路，他說：「不是因為我爸爸帶我進來，而是我喜歡這個運動，才堅持下去」。

前2次亞運都無緣決賽，李孟遠近年重新調整心態，在旁人開導下變得更正向思考，在這次杭州亞運無論技術或心理層面都有所成長，也感受到自身變化，「我覺得這2年自己有慢慢進步，不像以前出國會怕，15歲參加亞運那次，有點被嚇到，第一次出國比賽就是大賽，導致後來幾年會害怕參加國際賽」 。

李孟遠今天生涯亞運首度闖進男子定向飛靶決賽，卻因為報到遲到的一段插曲，被扣2分，最終以第5名作收，儘管不免留下遺憾，由於已成定局，他選擇坦然接受，勉勵自己繼續拚。

雖然無緣亞運頒獎台，但看著60歲科威特名將芮希迪（Abdullah Al-Rashidi），不僅曾在東京奧運 奪得銅牌，這次在杭州亞運更射出滿靶60分成績，追平世界紀錄，讓李孟遠不由得心生敬佩，他表示：「人家60歲都可以打，我應該繼續努力下去。」

芮希迪並未因為自身年紀侷限在射擊場上的成就，也激勵李孟遠繼續向前方衝刺，他表示，接下來預計參加亞錦賽、世界盃 ，爭取奧運資格，「沒有成績，就繼續拚下去，我會打到70歲」。