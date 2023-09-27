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杭州亞運／貝克漢、羅納度都來比賽了？印度2選手與球星撞名

新華社／杭州9月27日電
圖為印度隊20歲的大衛貝克漢(左)在比賽中。(Getty Images)
圖為印度隊20歲的大衛貝克漢(左)在比賽中。(Getty Images)

杭州亞運場地自行車的賽場上，兩名年輕的印度騎手因為與世界級球星重名，成為場邊關注的熱點。

剛滿20歲的大衛·貝克漢·埃爾卡托赫琼戈(David Beckham Elkatohchoongo)說，自己得名如此，正是因為父親多年來的足球情結。他的父親曾是印度國家足球隊的一員，也是曼徹斯特聯隊的忠實球迷，更是貝克漢這位英格蘭傳奇球星的狂熱粉絲。

「我的母親臨產前，父母在醫院商量我的名字。我的父親說，如果是個男孩就給他取名大衛·貝克漢。」印度小將告訴記者。

如父親所願，兒子的降生讓全家狂喜。在父親的影響下，大衛·貝克漢從小就走上了綠茵場，卻在14歲時轉練自行車。「最近五年我都在意大利等地訓練，逐漸成為一名職業自行車手。」

與知名球星「撞名」，讓大衛·貝克漢從小就受到諸多關注，英國媒體更是多次聚焦這名小將。

他表示，自己曾在機場出示護照，但受到海關人員的質疑。「對方說你真的叫這個名字嗎？我覺得你在說謊，你不是真的貝克漢。直到他看了我的身分證，才不得不承認這真是我的名字。」

大衛·貝克漢的一名隊友同樣「來頭不小」。21歲的羅納度·辛格·萊通賈姆，因為父親鍾愛巴西球星羅納度（Ronaldinho）而得名。不過與隊友不同，萊通賈姆並未因此愛上足球，而是從小就熱愛自行車。

「吸睛」的名字之外，年輕的兩人均有著不俗實力，被外界認為是印度自行車運動崛起的代表。羅納度曾在近兩年的亞洲錦標賽上先後斬獲男子爭先賽銀牌和男子1公里計時賽銀牌。

職業生涯首次參加亞運，年輕的大衛·貝克漢同樣出色。在26日進行的場地自行車男子團體競速賽中，他聯手羅納度代表印度隊出戰，惜敗最終的冠軍日本隊，獲得總成績第五名。

綠茵場上的「萬人迷」沉著冷靜，總能在關鍵時刻用任意球打破僵局。而在27日進行的男子爭先賽1/16決賽中，印度「小貝」同樣展現出驚人的成熟，他在後程逆襲哈薩克騎手波諾馬廖夫驚險晉級。除此之外，大衛·貝克漢還將參加場地自行車男子凱林賽的比拼。

「首次參加亞運這樣的賽事，我的目標就是代表印度隊贏得獎牌，對此我將拼盡全力。」大衛·貝克漢說。

印度 足球 杭州亞運

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