杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運會金牌大戰首日，中國代表團強勢席捲當日31枚金牌中的20枚。

共有6個代表團瓜分當日金牌，除中國外，韓國5金，日本 和香港 各2金、烏茲別克和台灣各1金。

本屆亞運會首枚金牌如人所料地進入中國賽艇組合鄒佳琪/邱秀萍囊中，她們在女子輕量級雙人雙槳決賽中以絕對優勢奪冠。

當日的賽艇比賽共產生7枚金牌，中國賽艇隊包攬當日所參賽的6個項目冠軍，另一個項目（男子雙人單槳無舵手）的金牌被中國香港隊獲得，這也是香港代表團在本屆亞運會上的首枚金牌。

多位名將出戰的中國游泳隊更勝一籌，不僅席捲當日游泳賽場的全部7枚金牌，且在所有項目上都打破賽會紀錄或亞洲紀錄，並在4個項目上包攬金銀牌。

賽前立志以6至7金加冕本屆亞運會最有價值運動員的「蝶后」張雨霏摘取女子200米蝶泳金牌，年輕小將俞李妍獲得銀牌；另一名奧運冠軍李冰潔加冕女子1500米自由泳冠軍，15歲小將高唯中獲得亞軍。

男子100米自由泳產生亞洲新「飛魚」。19歲小將潘展樂刷新自己保持的亞洲紀錄獲得金牌。46秒97的成績使其成為第一個在該項目中游進47秒的亞洲人，18歲小將王浩宇獲得銀牌。

在男子200米個人混合泳決賽中，奧運冠軍汪順和「蛙王」覃海洋分獲金銀牌。世錦賽冠軍徐嘉余在男子100米仰泳決賽中衛冕。女子50米蛙泳決賽，在預賽中就刷新亞洲紀錄的19歲小將唐錢婷獲得金牌。女子4x100米自由泳接力，由楊浚瑄、程玉潔、吳卿風和張雨霏組成的中國隊獲得冠軍，張雨霏獲得她在本屆亞運會的第二金。

因杭州亞運會與體操世錦賽時間衝突，此番日本體操男隊並非全主力陣容，中國體操男隊則將大多數主力都留給了亞運賽場。因此在24日晚進行的體操男團決賽中，中國隊輕鬆戰勝日本隊實現衛冕，台灣隊獲得銅牌。

中國槍手包攬女子10米氣步槍的個人和團體冠軍，並打破團體賽的亞洲紀錄和個人賽的賽會紀錄。年僅17歲的東道主小將黃雨婷，成為本屆亞運會的第一個「雙冠王」。

中國包攬當日產生的兩枚武術金牌。其中34歲的老將孫培原獲得男子長拳冠軍，實現亞運「三連冠」；年輕小將童心獲得女子太極拳太極劍全能冠軍。

現代五項賽場，中國隊獲得女子團體和個人冠軍，年輕小將張明煜加冕雙冠。韓國隊包攬男子個人和團體金牌。

擊劍賽場產生2金，中國隊獲1銀。在男子個人花劍決賽中，中國選手陳海威不敵東京奧運 冠軍、香港名將張家朗獲得亞軍。「劍神」張家朗為香港代表團贏得本屆亞運會的第二金。

在女子個人重劍比賽中，受傷病困擾的中國隊東京奧運冠軍孫一文止步八強，韓國選手包攬金銀牌。

在男子柔道60公斤級比賽中，楊勇緯獲得冠軍，為台灣代表團贏得本屆亞運會的首枚金牌，這也是台灣在歷屆亞運會上累計獲得的第一百枚金牌。

乒乓球男女團體產生四強。中國隊與台灣、韓國隊和伊朗隊將在男團半決賽中捉對厮殺。女團方面，中國隊與泰國隊、日本隊和韓國隊將分別爭奪決賽席位。香港男女隊均止步八強，日本男隊爆冷負於伊朗隊無緣四強。

中國男足在小組賽最後一戰中，以0:0戰平孟加拉國隊，3戰2勝1平鎖定小組第一，晉級16強。