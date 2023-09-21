我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／慕尼黑啤酒節 今年為何因烤雞爭議頻頻？

美國人常便秘 服瀉藥成習慣導致缺貨

梅西踢37分鐘就因傷退場 美國公開盃決賽出賽存疑

中央社邁阿密20日綜合外電報導
梅西在對上多倫多FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。（路透）
梅西在對上多倫多FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。（路透）

效力邁阿密國際隊的阿根廷足球巨星梅西在對上多倫多FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。教頭馬帝諾表示，27日美國公開盃的決賽梅西可能缺陣。

路透社報導，泰勒（Robert Taylor）在第37分鐘、兩隊還是0比0平手時替補梅西（Lionel Messi）上場，梅西退場時，把隊長臂章交給耶德林（DeAndre Yedlin）。

梅西提前退場對邁阿密國際隊（Inter Miami CF）毫無影響，泰勒梅開二度，法瑞亞斯（Facundo Farias）和克雷馬斯基（Benjamin Cremaschi）各攻進1顆，終場邁阿密4比0大勝多倫多 FC（Toronto FC）。

梅西16日在對上美國職業足球大聯盟（MLS）亞特蘭大隊（Atlanta）的比賽因疲勞缺陣，阿根廷國家隊上周與玻利維亞的比賽他也沒有上場。他在巴塞隆納（FC Barcelona）的前隊友艾爾巴（Jordi Alba）今天也因傷提前退場。

邁阿密教頭馬帝諾（Gerardo 'Tata' Martino）表示，接下來幾天會評估梅西和艾爾巴的傷勢，2人除了確定不會在24日對奧蘭多城（Orlando City）的比賽出賽，27日美國公開盃（U.S. Open Cup）決賽對休士頓動力（Houston Dynamo）一役也不一定上場。

馬帝諾表示，梅西之前一直都是帶傷上陣。

梅西 足球 亞特蘭大

上一則

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

延伸閱讀

足球／世界盃資格賽門票超貴 球迷不計代價只為看梅西

足球／世界盃資格賽門票超貴 球迷不計代價只為看梅西
梅西熱潮席捲洛杉磯 球迷：一生難得看他比賽

梅西熱潮席捲洛杉磯 球迷：一生難得看他比賽
梅西洛城比賽 雙人票飆到9.6萬

梅西洛城比賽 雙人票飆到9.6萬
足球／梅西踢館洛杉磯 票價創MLS史上最貴

足球／梅西踢館洛杉磯 票價創MLS史上最貴

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39
中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
籃球明星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna）2020年1月26日直升機失事喪生，各地出現大型塗鴉壁畫紀念。(中央社)

NBA／布萊恩大型塗鴉恐遭清除 數千人連署反對

2023-09-15 20:41
德國隊在施羅德帶領下奪下世界盃男籃賽冠軍。(取材自FIBA官網)

籃球／世界男籃最新排名 冠軍德國強升至第三

2023-09-15 22:48
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52

超人氣

更多 >
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清
26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見