MLB／休息室有萌犬 超可愛哈士奇讓水手游擊融化了

除了每年8月26日的美國狗節,大聯盟各支球隊會各自舉辦「球場吠叫夜」,吸引球迷們帶著忠實的好夥伴們進場,如今已成為每個年齡層都喜愛的傳統,但誰說牠們只能待在看台呢?今天水手對運動家的比賽,轉播單位就捕捉到水手的休息室出現一隻哈士奇,可愛身影也讓當家游擊手克勞佛(J.P. Crawford)笑開懷。

水手今天以7:2擊敗運動家,加上太空人 在主場連敗給金鶯,距離分區龍頭只剩下半場勝差,在王牌卡斯提歐(Luis Castillo)7局失2分的強力壓制下,水手這場可說是贏得輕鬆寫意,愉悅的氣氛從比賽中就看得出來。

在9局上半,水手開路先鋒克勞佛掃出本季第16轟,將領先擴大至5分,回到休息室後,轉播單位拍到難得的畫面,克勞佛在休息室的相機旁開心得撫摸一隻哈士奇,笑容藏都藏不住,這隻哈士奇屬於旁邊的攝影師,且牠看起來相當享受球賽氛圍。

Here is the J.P. Crawford content you didn’t know you needed pic.twitter.com/QyabgpY07I