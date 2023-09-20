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MLB／休息室有萌犬 超可愛哈士奇讓水手游擊融化了

聯合新聞網／即時報導
克勞佛看到可愛的哈士奇笑容藏都藏不住。（取材自推特）
克勞佛看到可愛的哈士奇笑容藏都藏不住。（取材自推特）

除了每年8月26日的美國狗節，大聯盟各支球隊會各自舉辦「球場吠叫夜」，吸引球迷們帶著忠實的好夥伴們進場，如今已成為每個年齡層都喜愛的傳統，但誰說牠們只能待在看台呢？今天水手對運動家的比賽，轉播單位就捕捉到水手的休息室出現一隻哈士奇，可愛身影也讓當家游擊手克勞佛（J.P. Crawford）笑開懷。

水手今天以7：2擊敗運動家，加上太空人在主場連敗給金鶯，距離分區龍頭只剩下半場勝差，在王牌卡斯提歐（Luis Castillo）7局失2分的強力壓制下，水手這場可說是贏得輕鬆寫意，愉悅的氣氛從比賽中就看得出來。

在9局上半，水手開路先鋒克勞佛掃出本季第16轟，將領先擴大至5分，回到休息室後，轉播單位拍到難得的畫面，克勞佛在休息室的相機旁開心得撫摸一隻哈士奇，笑容藏都藏不住，這隻哈士奇屬於旁邊的攝影師，且牠看起來相當享受球賽氛圍。

這個可愛的畫面不只讓克勞佛融化，網友們也紛紛直呼太可愛，在影片下留言寫道：「可以養嗎」、「不知道我該羨慕誰」、「可以把牠帶到每場球賽嗎」、「牠是一隻滿分的可愛狗狗。」

太空人

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