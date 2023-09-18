藤浪晉太郎爽噴香檳 許願前東家日本一、現東家世界一

季初加盟運動家的藤浪晉太郎一度不被看好，轉投金鶯之後繳出亮眼成績單。（Getty Images）

金鶯隊今天確定拿到季後賽 門票，日籍投手藤浪晉太郎賽後跟著團隊一起噴香檳慶祝，他的前東家阪神虎隊也在今年拿到中央聯盟優勝，藤浪表達道賀之餘，也許願今年金鶯、阪神一起稱霸美、日職棒。

金鶯今天賽前晉級的魔術數字只剩1，與光芒隊的比賽還沒結束，先因另一地遊騎兵以2：9輸給守護者隊，金鶯、光芒就已同步確定拿到季後賽門票，金鶯讓晉級的喜悅再升級，打到延長11局以5：4贏球。

金鶯賽前已有共識，若今天晉級是否要開慶祝派對，取決於自己的比賽是否有贏，總教練海德（Brandon Hyde）說：「他們為自己贏得慶祝的資格，但現在只是第一步，希望我們之後還有更多的慶祝活動。」官方貼出的影片中，藤浪在慶祝畫面中相當搶戲，拿起香檳噴總仔毫不手軟。

這是藤浪第一次參與香檳浴，他說：「我不知道今天會有慶祝，所以有點意外，之前在日本 沒有參與過這樣的慶祝，所以真的很興奮。」被日媒虧感覺像是慶祝活動中的主角，他笑答才沒有，但自己幾乎喊到燒聲。

藤浪在9月的7場出賽投7.1局，被敲4安打、2保送，無失分，單月防禦率仍是0，他也期許繼續努力，希望之後還有更多慶祝活動，「可以再來3次、4次（慶祝）」。

他效力10年的阪神在今年拿下中央聯盟優勢，是否激勵了自己，藤浪表示，「應該不能說是激勵，我比較像是從球迷的視角為他們感到開心，我有看到他們噴啤酒，我不在現場感覺有點寂寞呢！但最重要的是，我真的很為他們感到開心。」近一步被問到是否希望今年阪神可以拿到日本一、金鶯可以拿到世界一（世界大賽 冠軍），藤浪說：「那當然是最棒的。」