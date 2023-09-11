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MLB／離奇…皇家投手連26局未掉分 卻連3暴投自斷紀錄

記者陳宛晶／即時報導
皇家隊先發投手雷根斯（右三）出現大暴投，防護員上前關心情況。(路透)
皇家隊先發投手雷根斯（右三）出現大暴投，防護員上前關心情況。(路透)

棒球場上暴投不罕見，但如果是連續3顆暴投呢？皇家隊先發投手雷根斯（Cole Ragans）今天就出現這樣的離奇狀況，6局下在投球丘上絆倒，伴隨而來連續3顆大暴投，讓藍鳥不靠安打就攻下2分追平，皇家終場以2：5輸球。

影音來源: Nicky Furlano YouTube

雷根斯此役先發前5局未掉分，皇家剛在6局上攻下2分、取得2：0領先，雷根斯在6局下的投球卻出現意外。

雷根斯在兩出局後先是保送小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史奈德（Davis Schneider），面對柯克（Alejandro Kirk）的打席，第1球出手同時滑了一跤出現大暴投，系統顯示這是一顆曲球，兩名跑者各推進一個壘包，第2球依然是暴投送分，想都想不到，第3球依然是顆暴投，再送給藍鳥追平分。

「非常糟糕」，雷根斯說：「我們在上半局才剛攻下2分，而我又把分數吐了回去。」

根據大聯盟本季數據，平均每1367球會出現3顆暴投，而雷根斯連續3球暴投實在太罕見。究竟發生了什麼狀況？雷根斯說：「我也不知道，之前沒有碰過，真的是很奇怪的狀況，我的釘鞋在投手丘上絆了一下，我必須出手，不然就是投手犯規。」

滑倒後，雷根斯向休息室揮揮手示意沒事，續留場上，然而接下來的直球、滑球依然是暴投，他在這個打席的4球都超出K-Zone顯示範圍。

雷根斯的連續26局投球未失分，也因此一插曲而中斷，最終先發5.2局失2分。皇家教頭奎特拉羅（Matt Quatraro）透露，「他一點都不在乎那項紀錄，他說的第一句話是抱歉，他讓我們才剛攻下的2分領先沒了，他就是那樣的人，他根本不在意自己的紀錄。」

雷根斯此役5.2局只被敲1安打，送出6次三振，但同時也有6次保送，奎特拉羅也說這對他來說是異常值的數據。

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