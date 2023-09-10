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男籃世界盃／先退美國再贏塞爾維亞 德國奪隊史首冠

記者曾思儒／即時報導
德國奪得男籃世界盃冠軍。(新華社)
德國奪得男籃世界盃冠軍。(新華社)

男籃世界盃壓軸進行的冠軍戰上演歐洲對決，德國和塞爾維亞半場打完戰平，德國靠第三節22：10拉開領先，最終在施羅德（Dennis Schroder）28分領軍下，以83：77力退強敵，全員衝進場迎接隊史首冠。

影片來源：YouTube FIBA

世界盃前身是世錦賽，德國過去最佳成績是2002年的銅牌，當時主要成員「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）今年以大使身份參與世界盃，看小學弟們締造隊史最佳成績；塞爾維亞前身南斯拉夫曾5度奪下世錦賽冠軍，近年以2014年銀牌最佳。

塞爾維亞第一節就折損戰力，開賽才2分20秒，多布里奇（Ognjen Dobric）就因傷退場，不過團隊靠首節8投4中的三分球，首節取得26：23領先。

第二節雙方互有領先，比數一路拉鋸，塞爾維亞靠波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）連飆2記外線下取得42：38優勢，德國雖在施羅德（Dennis Schroder）回敬三分彈下打出5：0攻勢逆轉，不過讀秒階段波格丹諾維奇2罰把握後比數再扳平，上半場戰成47：47平手。

第三節塞爾維亞命中率下降，前10投僅4中，讓德國前8分鐘打出17：6攻勢，領先達到兩位數，三節打完也取得69：57優勢。

塞爾維亞第四節打出12：4開節攻勢，差距縮小到69：73，佛伊格曼（Johannes Voigtmann）雖為德國飆進外線止血，但節末塞爾維亞有阿夫拉莫維奇（Aleksa Avramovic） 挺身而出，他先飆進三分球，外線出手遭犯規後3罰都把握，個人連拿6分下助隊追到75：78。

最後48.7秒，施羅德2罰1中，德國以79：75領先，39.5秒塞爾維亞古杜里奇（Marko Guduric）2罰也把握；21.4秒施羅德切入得手後塞爾維亞又出現失誤，12.6秒施羅德2罰也沒錯過，德國最終就以83：77迎接最後一場勝利。

德國4強賽力退美國，今天再擊敗塞爾維亞，施羅德28分是當然功臣，兄弟檔今天都有亮眼表現，弟弟F．華格納（Franz Wagner）攻下19分、7籃板，哥哥M．華格納（Moritz Wagner）8分，佛伊格曼也有12分。

塞爾維亞以阿夫拉莫維奇21分最高，波格丹諾維奇17分。

德國 世界盃

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