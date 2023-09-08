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男籃世界盃／波格丹諾維奇飆23分 塞爾維亞挺進金牌戰

記者劉肇育／即時報導
塞爾維亞球員確定晉級冠軍賽後激情相擁。(Getty Images)
塞爾維亞球員確定晉級冠軍賽後激情相擁。(Getty Images)

世界盃男籃在今天展開4強賽程，首場比賽就上演2屆金牌塞爾維亞與加拿大的雙強對決，塞爾維亞在頭牌射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）單場猛轟23分領軍下，最終以95：86勝出，相隔一屆再度挺進到金牌戰。

曾在1998年與2002年拿下金牌的塞爾維亞，今年世界盃表現搶眼，包括在8強賽擊敗本屆唯一勝過美國隊的立陶宛，而今天4強賽面對擁有7名NBA現役球員坐鎮的加拿大，塞爾維亞再度靠著優異的團隊戰力技壓對手。

影片來源: FIBA YouTube

塞爾維亞今天不僅頭牌射手波格丹諾維奇火力全開，單場投進3顆三分球拿下23分，且其中7分集中在比賽最後5分鐘，成為澆熄加拿大反撲的關鍵人物，而在本場比賽結束後，波格丹諾維奇世界盃生涯累積得分也來到427分，超越了德國傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），登上史上第17名。

除了波格丹諾維奇外，塞爾維亞今天另有4名球員得分來到雙位數，其中多布里奇（Ognjen Dobric）、米路提諾夫（Nikola Milutinov）雙雙進帳16分，米路提諾夫另有10籃板，板凳出發的古杜里奇（Marko Guduric）和阿夫拉莫維奇 （Aleksa Avramovic） 也有12分與10分進帳，團隊火力全開。

而加拿大今天在禁區優勢不如對手的情況下，得分則都集中在巴瑞特（RJ Barrett）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和布魯克斯（Dillon Brooks）上，三人合計拿下54分，但其他球員卻無法提供太多奧援，讓加拿大整場比賽一路落後，最終以9分差距吞下敗仗，儘管無緣爭金，但闖進4強也讓加拿大收下巴黎奧運門票，並創下世界盃隊史最佳戰績。

加拿大 世界盃 巴黎奧運

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