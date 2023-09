NBA／評湯普森10大薪水小偷第3名 媒體遭網友砲轟

湯普森(Klay Thompson)是勇士 隊靈魂人物,球團在2019年奉上5年1.9億美元鉅約留人,他也聯手柯瑞 (Stephen Curry)於2021-22賽季再度奪冠,不過他近期卻被排在10大薪水小偷第三名。

媒體《HoopsHype》用自家數據分析系統「真實價值(Real Value)」計算NBA 史上最溢價球員榜,近四季只打74場比賽的沃爾(John Wall)高居第一,接下來是黃蜂隊海瓦德(Gordon Hayward),第三名是湯普森。

《HoopsHype》指出,儘管湯普森是史上最佳射手之一,但他的比賽數據一直不被分析系統喜歡,即使是勇士73勝賽季,他也只是聯盟排名第50球員。湯普森受傷後「真實價值」更持續下滑,上賽季湯普森的真實價值為870萬美元,但薪資高達3010萬美元,這也許是為何勇士不願和他提前續約。

報導一出,引起眾多網友砲轟,紛紛表示湯普森不該出現在這份名單,許多人認為應扣除傷病因素,湯普森前隊友托斯卡諾安德森(Juan Toscano-Anderson)也表示,「你們把四冠球員放在溢價名單上,我討厭網路。」

Y’all really put a 4 time champ on an “overpaid” list … I hate the internet man😂😂😂 https://t.co/2BmlvuoPXG