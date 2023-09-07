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MLB／大谷翔平連三場被按在板凳 教頭：他很想上場

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連續三場在板凳席上當啦啦隊。(美聯社)
大谷翔平連續三場在板凳席上當啦啦隊。(美聯社)

天使隊球星大谷翔平今天依舊因右側腹斜肌緊繃沒先發，已經連續三場被按在板凳休息，這是2021年8月來第一次，總教練尼文（Phil Nevin）透露大谷「每一場都想上」，也是他受人尊敬的原因。

影音來源: MLB YouTube

大谷翔平最早是9月5日原訂先發被拉下，後續傳出肌肉緊繃，昨天進行精密檢查後僅是發炎，幸無傷勢，因此列入每日觀察名單，不過今天依舊沒排他上場。

「他今天想上場。」尼文說：「但我認為還需要休一天，我們會看明天的狀況如何再決定，會再跟他聊聊，但我想已經躲過受傷的可能性。」

大谷翔平目前較大麻煩是手肘韌帶撕裂傷，本季無法再投球，但根據經紀人巴列羅（Nez Balelo）指出，未來會進行手術治療，確定的是明年仍會擔任指定打擊，等傷勢痊癒仍有機會重拾二刀流。

尼文也透露，就算是手肘受傷後，大谷翔平還是每場都想要出賽，「我想這就是他，他真的很想要打球，甚至還有點不滿，這就是他受人尊敬的原因，做事有始有終，他就是想上場，但這種事有點微妙，我們還需要做更多測試。」

大谷翔平 大麻 肌肉

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