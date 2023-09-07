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男籃世界盃／格拉祖列斯28分 拉脫維亞再退一強權

記者劉肇育／即時報導
格拉祖列斯（左）全場猛轟28分。(FIBA官網)
格拉祖列斯（左）全場猛轟28分。(FIBA官網)

儘管黑馬之旅在8強賽不敵德國後止步，但拉脫維亞今天在5至8名排名賽首戰遭遇強敵義大利，在格拉祖列斯（Andrejs Grazulis）全場猛轟28分領軍下，以87：82擊敗義大利，有機會爭奪本屆賽事第5名。

影片來源: FIBA YouTube

今年首度站上世界盃舞台就扮演大黑馬的拉脫維亞，儘管缺少了塞爾蒂克波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）坐鎮，不過本屆世界盃卻是帶來連連驚喜，包括在分組賽相繼擊敗法國與衛冕軍西班牙，挺進到8強賽。

儘管在8強賽不敵德國後無緣將黑馬之旅繼續往前推進，不過今天在排名賽碰上強敵義大利，拉脫維亞首節在義大利達托梅（Luigi Datome）、梅利（Nicolo Melli）輪番轟炸下，一度陷入雙位數落後劣勢。

但第二節拉脫維亞外線砲火全開，尤其是30歲的前鋒格拉祖列斯單節個人就拿下15分，率領拉脫維亞在第二節打出28：16的攻勢逆轉戰局，儘管第三、四節義大利數次將比分追近，包括在比賽最後41秒史皮蘇（Marco Spissu）命中三分球後追到僅剩2分差距，但格拉祖列斯倒數24秒的三分冷箭命中也澆了義大利一桶冷水，最終拉脫維亞就以5分差距勝出，將與立陶宛與斯洛維尼亞之戰的勝隊爭奪第5名。

拉脫維亞今天全場共轟進15顆三分球，其中拿下28分的格拉祖列斯與替補上陣的庫爾斯（Arturs Kurucs）各貢獻3顆，本屆賽事表現搶眼的後衛薩加斯（Arturs Zagars）則有10分、6助攻，至於義大利今天則以達托梅的20分表現最佳。

義大利 德國 世界盃

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