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立陶宛轟垮美國、西班牙遭淘汰 世界盃男籃8強出爐

中央社台北3日電
立陶宛在世界盃男籃16強分組賽擊敗美國。八強全部出爐。(Getty Images)
立陶宛在世界盃男籃16強分組賽擊敗美國。八強全部出爐。(Getty Images)

美國和立陶宛今天在世界盃男籃16強分組賽進行龍頭之爭，立陶宛靠7人得分雙位數，以及全隊以56%的三分球命中率飆進14顆，終場以110比104擊敗美國，而8強球隊也全數出爐。

世界盃男籃賽事16強分組賽全部結束，分別由義大利、塞爾維亞、立陶宛、美國、德國、斯洛維尼亞、拉脫維亞、加拿大等國家晉級最後的8強賽。明天世界盃男籃將休兵一天，9月5日將進行8強單淘汰賽。

今天美國和立陶宛不但要力爭16強分組龍頭，兩隊賽前也都沒有吞敗。開賽後立陶宛火力全開，首節轟下31分遙遙領先美國隊的12分。

第2節美國隊雖找回命中率，但半場結束仍以37比54落後；易籃再戰後，美國隊靠著強勢的壓迫防守頻頻打出轉換快攻，於前5分鐘拉出15比2攻勢，將差距縮小到4分差，但隨後穩住陣腳的立陶宛靠著禁區優勢在前3節結束仍取得6分領先。

最後一節美國隊早早就陷入團隊犯規的麻煩，屢屢送立陶宛上罰球線，加上立陶宛多次投進高難度的三分球澆熄美國隊追分氣焰，最終還是讓立陶宛收下勝利。

本屆世界盃開打前美國隊身材偏矮就被視為致命缺點，今天對上人高馬大的歐陸傳統強隊立陶宛，在籃板球就以27比43吃癟，2波進攻得分更以2比17大幅落後對手。

美國隊以愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高35分表現最佳；立陶宛打出絕妙的團隊籃球，以卡瑞尼奧斯卡斯（Vaidas Kariniauskas）的15分最高。

其他場賽事方面，德國靠著施洛德（Dennis Schroder）24分的帶領下，以100比71擊敗斯洛維尼亞，塞爾維亞以112比79大勝多明尼加，尋求衛冕的西班牙以85比88不敵加拿大慘遭淘汰、無緣8強。

立陶宛 世界盃 德國

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