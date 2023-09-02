場邊人語／南加競技 展現新機

校址設在美國加州洛杉磯的私立南加州大學 ，8月21日宣布禮聘54歲的柯恩（Jennifer Cohen)，岀任該校第10任體育組主任（Athletic Director）。她是這所高等學府體育行政體系首位女性主管。

柯恩曾經於2016年5月24日，應聘成為華盛頓大學第15任體育組主任。

美國公、私立大學校際競技運動聯盟，是由「五大」聯盟（Power Five Conferences）主導，這些學校都是擁有長期運動競技傳統和歷史的高等學府。

「五大」聯盟指的是「東南14校」聯盟（Southeastern Conference）、「大西洋沿岸15校」聯盟（The Atlantic Coast Conference）、「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）、「五州十校」聯盟（The Big 12 Conference），以及「太平洋6州12校」聯盟。

柯恩是「五大」聯盟現役的第六位女性體育行政高級主管。

美國大學的體育組主任，主要負責編列行政預算、管理日常行政、協調教練備賽、考核教練績效、更新器材設備、拍板教練去留、注意規則變化、宣傳競技活動、號召各界支持等。

南加大 共有23位總教練；女子球隊聘請32名助理教練，平均年薪為8萬9228美元；男子球隊則聘請38名助理教練，平均年薪有29萬3135美元。

該校參加的競技項目包括男子組部分：棒球、高爾夫球、美式足球、籃球、網球、排球、田徑、水球、游泳和跳水。女子組包括籃球、沙灘排球、越野、高爾夫球、棍網球、網球、英式足球、游泳和跳水、划船、田徑、排球和水球。

延期主辦的2020年日本東京夏季奧運會，共有65名南加大的校友，或是目前在校的運動員與會，這是該校連續6屆夏季奧運會，都至少有40名以上校友和校隊成員代表參加。

柯恩的重責大任，就是必須帶領南加大由「太平洋6州12校」聯盟（The Pac-12 Conference），平穩過渡到「11州14校」聯盟。

「太平洋6州12校」聯盟目前主要成員還是為南加大、洛杉磯加大 、猶他大學、奧勒岡州立大學、華盛頓大學、亞里桑納州立大學、華盛頓州立大學、亞利桑納大學、柏克萊加大、科羅拉多大學和史丹福大學、奧勒岡大學。南加大和洛杉磯加大，已經於2022年6月30日確認在2024年8月2日易軌。