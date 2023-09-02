世界盃男籃排名賽南蘇丹大勝安哥拉 獲奧運門票

首度參加世界盃男籃賽的南蘇丹打出驚奇，儘管無緣16強，卻締造歷史。（美聯社）

首度參加世界盃 男籃賽的南蘇丹打出驚奇，儘管無緣16強，卻締造歷史，今天在第17至32名排名賽以101比78大勝安哥拉，加上埃及同日輸球，南蘇丹確定拿下隊史首張奧運門票。

世界盃男籃賽第17至32名排名賽在日本、菲律賓、印尼 3地舉辦，16支隊伍帶著預賽戰績分成4組，而無緣16強的5支非洲球隊，在排名賽展開非洲區奧運門票之爭，戰績最佳的球隊，將能直接取得巴黎奧運 資格。

5支非洲球隊在預賽都取得1勝，而南蘇丹、埃及第2階段分組賽被分到M組、N組，不約而同都在第2階段首戰獲勝，在這場奧運門票爭奪戰占有利地位。

南蘇丹今天分組賽第2戰迎戰安哥拉，首節火力全開，攻下30分，以30比16領先，次節也未讓對手拉近比分。

雙方易籃後，南蘇丹瓊斯（Carlik Jones）、沙約克（Marial Shayok）輪流飆進三分球，一度將差距擴大至20分以上，安哥拉隨後展開反擊，打出12比2攻勢，前3節結束南蘇丹仍以73比57領先。

南蘇丹決勝節進攻端持續發揮，最終就以23分差贏得勝利。

效力芝加哥公牛隊的瓊斯全場攻下26分，抓下7籃板，助攻更多達15次，也成為首名在同1屆世界盃3度單場至少10助攻的球員。

N組埃及與紐西蘭比賽，埃及在最多落後15分情況下，不僅在決勝節扳平，還一度反超，而紐西蘭在倒數17秒靠著蘭吉（Reuben Te Rangi）把握關鍵2罰機會，率領紐西蘭以88比86驚險收下勝利。

南蘇丹在第2階段分組賽結束後，戰績3勝2敗，不僅鎖定分組第一，戰績還是非洲區最佳。南蘇丹2011年獨立，這支年輕球隊成功締造歷史新頁，獲得隊史首張奧運入場券。

其他組賽況部分，O組芬蘭以90比75擊敗委內瑞拉，P組法國87比77力退象牙海岸。