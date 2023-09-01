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男籃世界盃／中場1分落後 愛德華下半場17分助美國逆轉

記者劉肇育／即時報導
上半場一分未得的美國隊愛德華（左），下半場才開啟進攻模式。（美聯社）
上半場一分未得的美國隊愛德華（左），下半場才開啟進攻模式。（美聯社）

世界盃男籃賽16強分組賽，全勝的美國隊在今天遭遇蒙特內哥羅隊卻陷入苦戰，在上半場進攻熄火的情況下還以1分落後，不過下半場美國隊進攻總算回神，尤其是上半場一分未得的愛德華（Anthony Edwards），後兩節砍進17分，幫助美國最終以85：73逆轉蒙特內哥羅。

在第一階段分組賽拉出3連勝的美國，沒想到16強賽首戰碰上蒙特內哥羅卻陷入苦戰，上半場團隊出手37次僅命中13球，其中三分球更是低水準的9投僅1中，身為球隊得分主力的愛德華5次出手全都落空、一分未得。

反觀蒙特內哥羅效力NBA公牛隊的中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），在上半場就火力全開繳出9分、10籃板的準雙十成績，幫助蒙特內哥羅在上半場掌控制空權，團隊籃板數也大勝美國隊11顆，中場休息時仍以1分領先美國。

不過易籃後美國找回進攻手感，愛德華開節就連得4分，加上布里吉斯（Mikal Bridges）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）進攻火力也逐漸加溫，幫助美國隊在該節中段反超前比數，而第三節愛德華一人就攻下10分，與上半場表現判若兩人。

末節美國持續拉開領先差距，最終在全隊5人得分上雙下，以12分差距擊敗蒙特內哥羅，收下本屆賽事第4勝，而美國今天以愛德華攻下17分且全數集中在下半場表現最佳，里夫斯（Austin Reaves）則有12分、3抄截演出，至於蒙特內哥羅則是以佛西維奇攻下18分、16籃板表現最佳。

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