我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人二手店花4元買畫 價格竟飆漲3萬7千多倍

布碌崙鎚殺案2童傷勢好轉 女童度過最危險階段

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

中央社紐約31日綜合外電報導
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西狂熱短期看來沒有消退的跡象。根據售票網站TickPick，梅西領軍的邁阿密國際9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部的比賽票價，將寫下美國職業足球大聯盟（MLS）新高紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在足球巨星梅西（Lionel Messi）加入之前，MLS的平均票價是110美元，而目前的平均價格約為690美元，平均票價大漲了527%。

距離比賽僅剩幾天，觀看梅西對陣去年MLS總冠軍洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）的最便宜票價是785美元。根據售票網站TickPick，如果沒有梅西，票價就會大幅下跌，例如洛杉磯足球俱樂部之後的一場比賽最便宜票價為151美元，價格便宜了80%。

然而，這可能是票價的上限。TickPick共同CEO高德柏格（Brett Goldberg）告訴CNN，市場「可能會在目前的價格保持穩定，不過由於需求升高，票價仍有上漲的潛力」。

自從梅西轉戰MLS，他的出場經常造成門票價格飆升。上周梅西的例行賽首秀對上紐約紅牛（New York Red Bulls），票價較紐約紅牛平時的價格高出近10倍。

「梅西狂熱」還延伸到了球場外。蘋果公司表示（Apple），自梅西7月加盟邁阿密國際（Inter Miami）以來，足球串流套餐的訂閱量飆升。阿迪達斯（Adidas）則表示，對梅西球衣的需求「前所未見」，訂單堆積到10月才能交貨。

梅西 足球 洛杉磯

上一則

美網／拍落南非好手 衛冕者阿爾卡拉斯打出跨季9連勝

延伸閱讀

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元

梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元
足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃
足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

2023-08-29 07:37
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
升高血壓 這種食物對腎臟最糟

升高血壓 這種食物對腎臟最糟