美網／鏖戰逾2小時 謝淑薇女雙首輪逆轉勝

台灣網球名將謝淑薇（右）攜手中國選手王欣瑜，31日在美網女雙首輪鏖戰逾2小時敗對手，挺進次輪。圖為「海峽組合」今年6月捧起法網女雙金盃。（美聯社）

台灣網球名將謝淑薇 力拚大滿貫女雙三連冠，美網與6月攜手在法網 奪冠的中國選手王欣瑜搭檔，今天首輪鏖戰逾兩小時，以4比6、7比5、6比2擊敗對手，挺進次輪。

謝淑薇世界女子雙打排名第九，今年接連拿下法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽女雙冠軍。美國網球公開賽女雙與王欣瑜攜手，名列第八種子，首輪迎戰捷克新星弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）和哥倫比亞選手歐索里奧（Camila Osorio）。

37歲的謝淑薇打法多變，不靠力量取勝，主要在網前伺機而動，21歲的王欣瑜則在底線與年輕氣盛且採強力打法的對手周旋。

這對「海峽組合」一開賽就破發，但首盤失誤偏多，三度未能保住發球局，以4比6失掉一盤。

第二盤雙方勢均力敵，各拿五局後，謝淑薇與王欣瑜在關鍵時刻把握對方失誤成功破發，隨後靠謝淑薇一記直線穿越致勝球順利保發，以7比5扳回一盤。

謝淑薇與王欣瑜後來居上，打出氣勢，第三盤連破對手三個發球局，勝券在握。兩人在第八局把握第二個賽末點，謝淑薇以一記大角度抽球逼對方回球出界，6比2再下一盤，闖過頭關。

此役歷時2小時5分，「海峽組合」八度破發、成功率62%，一發得分率、致勝球數等數據也略勝一籌。

謝淑薇因傷休養18個月後於4月復出，連拿兩個大滿貫女雙冠軍，為生涯首見。她共六度拿下大滿貫女雙冠軍，都在法網、溫網，美網女雙最佳成績是2012年止步四台灣網球名將謝淑薇（右）攜手大陸選手王欣瑜，今天在美網女雙首輪鏖戰逾2小時敗對手，挺進次輪。圖為「海峽組合」今年6月捧起法網女雙金盃。（美聯社）強。

謝淑薇爭取美網女雙首冠，下一戰將面對美國瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與俄羅斯 波塔波娃（Anastasia Potapova）組合。她也和薩爾瓦多選手阿雷巴洛（Marcelo Arevalo）搭檔混合雙打，昨天首輪以6比2、6比4擊敗美國組合，晉級16強。